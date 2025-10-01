MCD के नाले में गिरा युवक, रात भर तलाशती रही टीम पर नहीं लगा कोई सुराग
दक्षिणी दिल्ली के महरौली में भारी बारिश के बाद एक युवक नाले में बह गया। सब्जी मंडी के पास हुई इस घटना में देवेंद्र उर्फ कालू नामक युवक एमसीडी के नाले में गिर गया। दमकल विभाग और एमसीडी की टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। प्रत्यक्षदर्शियों ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन तेज बहाव के कारण वे नाकाम रहे।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के महरौली में तेज वर्षा के दौरान मंगलवार को सब्जी मंडी के पास पानी के तेज बहाव में एक युवक बह कर एमसीडी के नाले में जा गिरा। देर शाम तक युवक का कुछ पता नहीं चल सका है।
वहीं, देर रात तक दिल्ली नगर निगम व अग्निशमन विभाग की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई थी, मगर उसका कुछ पता नहीं चल सका है। इसका एक वीडियो पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
महरौली में सब्जी मंडी से दरगाह गेट की तरफ ढलान वाला इलाका है। ऐसे में तेज वर्षा के दौरान ऊपर से नीचे की तरफ तेजी से बह रहा था। अचानक वहां मौजूद दुकानदारों ने देखा कि पानी के साथ एक युवक भी तेजी से बहता हुआ आ रहा है।
इस पर एक दुकानदार ने उसका हाथ पकड़कर उसे बचाने का भी प्रयास किया, मगर युवक हाथ नहीं पकड़ पाया और थोड़ा आगे बह कर एमसीडी के नाले में डूब गया।
युवक की पहचान देवेंद्र उर्फ कालू के रूप में हुई है, जोकि वहीं एक आटा चक्की पर पिछले करीब दो माह से काम कर रहा था। सूचना मिलने पर दमकल विभाग व एमसीडी की टीम मौके पर पहुंच गई और उन्होंने युवक की तलाश शुरू कर दी, मगर खबर लिखे जाने तक उसका कुछ पता नहीं चल सका था।
