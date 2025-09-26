अब घर बैठे देखें लाल किले की 'लव-कुश रामलीला', प्रसार भारती के वेव्स ऐप पर हो रही लाइव स्ट्रीमिंग

दिल्ली की विश्व विख्यात लव-कुश रामलीला अब प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफार्म वेव्स पर लाइव देखी जा सकती है। लाल किला परिसर में आयोजित इस रामलीला को घर बैठे वेव्स ऐप के जरिए प्रतिदिन शाम 7 बजे से 3 अक्टूबर तक देखा जा सकता है। विजयादशमी के मौके पर प्रधानमंत्री भी इस रामलीला में शामिल होते हैं। वेव्स पर आरती रामायण और देवी भजन भी सुने जा सकते हैं।

​डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की विश्व विख्यात 'लव-कुश रामलीला' अब प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफार्म वेव्स पर लाइव देखी जा सकती है। प्रसार भारती ने इस साल लाल किला परिसर में आयोजित इस रामलीला को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए खास व्यवस्था की है। इस खबर में हम यही जानेंगे कि घर बैठे इस प्रसिद्ध रामलीला को कैसे देख सकते हैं।

घर बैठे करें जीवंत अनुभव प्रसार भारती के मुताबिक गूगल प्ले स्टोर अथवा आईओएस स्टोर से वेव्स ऐप नि:शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप के लाइव सेक्शन में जाकर प्रतिदिन शाम 7 बजे से रामलीला का लाइव आनंद लिया जा सकता है। यह रामलीला 3 अक्टूबर तक चलेगी और भरत मिलाप के साथ इसका समापन होगा. आपको बता दें कि विजयादशमी के मौके पर प्रधानमंत्री भी इस रामलीला में शामिल होते हैं।

भारतीय संस्कृति, परंपरा का प्रचार-प्रसार प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी कहते हैं कि रामलीला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्य को करीब से समझने का मौका है। प्रसार भारती ने वेव्स ओटीटी के जरिये बहुचर्चित लव कुश रामलीला को दर्शकों तक लाइव पहुंचाने की व्यवस्था की है. घर बैठे वेव्स के जरिये जीवंत अनुभव किया जा सकता है।

मनोज तिवारी से लेकर आर्य बब्बर तक कर रहे मंचन आपको बता दें कि लव कुश रामलीला में फ़िल्म से लेकर सियासत तक के तमाम कद्दावर लोग अलग-अलग भूमिका निभाते हैं. इस बार भगवान श्रीराम के रूप में अभिनेता किंशुक वैद्य, लक्ष्मण के किरदार में डॉ. राजन शर्मा और माता सीता के रूप में रिनी आर्या मंच पर नजर आ रहे हैं। वहीं, हनुमान की भूमिका में मल्हार पांड्या, रावण के रूप में आर्य बब्बर ने दर्शकों का मन मोह लिया है। भगवान परशुराम की भूमिका में पिछले साल की तरह इस बार भी मनोज तिवारी मंचन कर रहे हैं।

वेव्स पर और क्या खास लव कुश रामलीला के साथ-साथ वेव्स, नवरात्रि और दशहरा के मौके पर दर्शकों के लिए और भी कई कार्यक्रम लेकर आया है। वेव्स पर हर दिन सुबह 6 बजे से अयोध्या से सीधे राम लला की आरती देखी जा सकती है। रामायण से लेकर काकभुशुंडी रामायण का भी लुफ्त उठा सकते हैं।