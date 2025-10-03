Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिंघु गांव में संदिग्ध हालात में 50 वर्षीय शख्स का मिला शव, इलाके में दहशत का माहौल; जांच में जुटी पुलिस

    By shamse alam Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:23 AM (IST)

    दिल्ली के सिंघु गांव में काली माता मंदिर के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। पुलिस को शव के पास कोई पहचान पत्र नहीं मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। व्यक्ति कई दिनों से मंदिर के आसपास घूम रहा था और मानसिक रूप से बीमार लग रहा था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सिंघु गांव में संदिग्ध हालात में 50 वर्षीय शख्स का मिला शव

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। सिंघु गांव में काली माता मंदिर के पास बृहस्पतिवार को एक शख्स का शव संदिग्ध हालात में देख लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पाया कि शख्स की मौत हो चुकी है। जिसके पास कोई शिनाख्ती कागजात भी नहीं हैं। जिससे की उसकी पहचान हो सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अलीपुर थाना पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जहांगीरपुरी स्थित बाबू जगजीवन राम अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया है।

    पुलिस अधिकारी का कहना है कि आसपास के लोगों से पूछताछ कर शव की शिनाख्त की जा रही हैं। वहीं, कई अन्य थानों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। शव मिलने के स्थान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से भी पुलिस यह जानकारी जुटा रही है कि आखिर यह शख्स यहां तक कैसे पहुंचा।

    वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि शख्स कई दिनों से मंदिर के आसपास ही घूम रहा था। शख्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वह मानसिक रूप से बीमार रहा हो। बाल और दाढ़ी भी काफी बड़े थे। शव अर्धनग्न हालात में मिला है। फिलहाल इस मामले में पुलिस कई पहलुओं से जांच कर रही है।