सिंघु गांव में संदिग्ध हालात में 50 वर्षीय शख्स का मिला शव, इलाके में दहशत का माहौल; जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली के सिंघु गांव में काली माता मंदिर के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। पुलिस को शव के पास कोई पहचान पत्र नहीं मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। व्यक्ति कई दिनों से मंदिर के आसपास घूम रहा था और मानसिक रूप से बीमार लग रहा था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है।

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। सिंघु गांव में काली माता मंदिर के पास बृहस्पतिवार को एक शख्स का शव संदिग्ध हालात में देख लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पाया कि शख्स की मौत हो चुकी है। जिसके पास कोई शिनाख्ती कागजात भी नहीं हैं। जिससे की उसकी पहचान हो सके।

अलीपुर थाना पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जहांगीरपुरी स्थित बाबू जगजीवन राम अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि आसपास के लोगों से पूछताछ कर शव की शिनाख्त की जा रही हैं। वहीं, कई अन्य थानों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। शव मिलने के स्थान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से भी पुलिस यह जानकारी जुटा रही है कि आखिर यह शख्स यहां तक कैसे पहुंचा।