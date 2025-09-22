Delhi Crime: ऐसी हालत में मिली लाश, देखकर उड़ गए पुलिस अफसरों के होश

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली के नरेला औद्योगिक थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालात में एक शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक के पास से कोई शिनाख्ती कागजात नहीं मिले हैं, जिससे की उसकी पहचान हो सके।

एनआइए थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की शिनाख्त के लिए पुलिस स्थानीय लोग और आसपास के थानों से पता लगा रही है।

जानकारी के मुताबिक, 19 नवंबर को पुलिस को जानकारी मिली कि एनआइए क्षेत्र में एक शख्स का शव पड़ा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पाया कि करीब 40 वर्षीय शख्स का शव है। जांच के दौरान शव पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। नहीं कोई शिनाख्ती कागजात ही मिले हैं। जिससे की उसकी पहचान हो सके।