Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Crime: ऐसी हालत में मिली लाश, देखकर उड़ गए पुलिस अफसरों के होश

    By shamse alam Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 09:53 AM (IST)

    बाहरी दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में एक 40 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस को मौके पर कोई पहचान पत्र नहीं मिला जिससे मृतक की शिनाख्त मुश्किल हो रही है। एनआईए थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर मृतक की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    एनआइए थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालात में मिला व्यक्ति का शव।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली के नरेला औद्योगिक थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालात में एक शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक के पास से कोई शिनाख्ती कागजात नहीं मिले हैं, जिससे की उसकी पहचान हो सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एनआइए थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की शिनाख्त के लिए पुलिस स्थानीय लोग और आसपास के थानों से पता लगा रही है।

    जानकारी के मुताबिक, 19 नवंबर को पुलिस को जानकारी मिली कि एनआइए क्षेत्र में एक शख्स का शव पड़ा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पाया कि करीब 40 वर्षीय शख्स का शव है। जांच के दौरान शव पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। नहीं कोई शिनाख्ती कागजात ही मिले हैं। जिससे की उसकी पहचान हो सके।

    यह भी पढ़ें- Delhi Nangloi Accident: पीड़ित परिवारों को एक-एक करोड़ का मुआवजा देने की मांग, AAP ने भाजपा को घेरा

    पुलिस अब यह पता लगा रही है कि आखिर यह शख्स यहां तक कैसे पहुंचा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से इसकी जानकारी जुटा रही है। नरेला औद्योगिक क्षेत्र में भी मृतक की शिनाख्त के लिए पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है।