    Delhi Nangloi Accident: पीड़ित परिवारों को एक-एक करोड़ का मुआवजा देने की मांग, AAP ने भाजपा को घेरा

    By shamse alam Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 09:46 AM (IST)

    बाहरी दिल्ली के किराड़ी में ट्रेन से कटकर दो बच्चियों की मौत हो गई। आम आदमी पार्टी ने इस घटना के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आप विधायक अनिल झा ने रेलवे ओवरब्रिज की मांग को लेकर सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया और मृतकों के परिवार को मुआवजे की मांग की।

    बच्चियों की मौत मामले में एक-एक करोड़ रुपये की मुआवजे की मांग।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में किराड़ी के प्रेम नगर में ट्रेन की चपेट में आने से दो बच्चियों की दुखद मौत के लिए आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही जान गंवाने वाली बच्चियों के परिवारों को सरकार से एक-एक करोड़ का मुआवजा देने और अफसरों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।

    किराड़ी से आप विधायक अनिल झा ने कहा कि यहां पर कई सालों से रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मांग की जा रही है। मैं खुद प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और केंद्र-दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को कई पत्र लिख चुका हूं, लेकिन अभी तक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। जबकि ओवर ब्रिज बनाने में 10-12 करोड़ रुपयेकी ही लागत आएगी।

    उन्होंने जल्द से जल्द किराड़ी-नांगलोई रेलवे फाटक पर आरओबी बनाने की मांग की है।