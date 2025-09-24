दिल्ली-रेवाड़ी रेलवे लाइन पर अंडरब्रिज निर्माण शुरू, आवाजाही के लिए बंद हुआ फाटक
पश्चिमी दिल्ली के पालम और दिल्ली कैंट के बीच दिल्ली-रेवाड़ी रेलवे लाइन पर अंडरब्रिज का निर्माण शुरू हो गया है जिससे निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। फाटक बंद होने से यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। डेली पैसेंजर एसोसिएशन ने इस पहल का स्वागत किया है।
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पालम व दिल्ली कैंट के बीच से गुजर रही दिल्ली रेवाड़ी रेलवे लाइन पर बने क्रासिंग पर अब राहगीरों व वाहन चालकों को बार बार फाटक के गिरने पर ट्रेन के गुजरने का इंतजार नहीं करना होगा। रेलवे द्वारा यहां अंडरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। यहां एक नोटिस भी चस्पा की गई है।
नोटिस के अनुसार आज से ही अंडरब्रिज का निर्माण शुरू हो रहा है। ऐसे में आज से इस फाटक को आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करें।
साधनगर, राजनगर व दिल्ली कैंट के निवासियों को मिलेगी काफी राहत
अंडरब्रिज बन जाने के बाद दिल्ली कैंट वासियों को साध नगर राजनगर या उपनगरी द्वारका की आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। खासकर प्रहलादपुर गांव व आसपास स्थित एयरफोर्स क\लोनी के लोग बेरोकटोक उपनगरी द्वारका की ओर आ जा सकेंगे।
अभी दिल्ली रेवाड़ी रूट पर ट्रेनों का आवागमन बड़ी संख्या में होता है। खासकर व्यस्त समय में ट्रेनों की आवाजाही इस पूरे इलाके के यातायात को बाधित कर देती है।
लोगों ने किया स्वागत
डेली पैसेंजर एसोसिएशन के महासचिव बालकृष्ण अमरसरिया ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह क्षेत्र वासियों की लंबे समय से मांग थी कि यहां अंडरब्रिज बनाया जाए।
इसका फायदा क्षेत्र में रहने वाली लाखों की आबादी होगा। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष दयाराम द्विवेद्वी ने कहा कि अब बस रेलवे से हमारी मांग है कि यह निर्माण जल्द से जल्द प्राथमिकता के आधार पर हो।
