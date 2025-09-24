Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूईआर-2 टोल विवाद पर सरकार के साथ मुलाकात में नहीं बनी बात, किसानों की हुंकार; अब करेंगे चक्का जाम

    By dharmendra yadav Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 11:32 PM (IST)

    दिल्ली के यूईआर-2 पर टोल को लेकर केंद्रीय मंत्री और आंदोलनकारियों के बीच हुई वार्ता विफल रही। टोल हटाने की मांग पर सहमति नहीं बनने के कारण दोनों पक्षों ने अपना आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। मंत्रालय ने सर्विस लेन बनाने का आश्वासन दिया लेकिन प्रदर्शनकारियों ने टोल प्लाजा पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    टोल को लेकर आंदोलनरत दोनों धड़ों से मुलाकात, वार्ता बेनतीजा के बाद आंदोनल की हुंकार

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। यूईआर-2 पर टोल को लेकर बुधवार को केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और सांसद-विधायकों ने आंदोलनरत दोनों धड़ों के प्रतिनिधिमंडल से अलग-अलग बातचीत की और उनकी मांगों को सुना।

    दिल्ली देहात के दोनों प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने टोल हटाने और समस्त दिल्ली के लोगों के टोल मुक्त करने की मांग रखी, लेकिन इस मांग पर सहमति नहीं बनने के कारण वार्ता बेनतीजा रही।

    साथ ही, वार्ता में शामिल अधिकारियों ने इस मांग पर विस्तृत चर्चा के लिए और समय मांगा है। अलबत्ता, मंत्रालय की ओर से यू-टर्न खोलने व सर्विस लेन बनाने का आश्वासन दिया गया।

    बैठक अनिर्णित होने के बाद महापंचायत के साथ-साथ टोल हटाओ संघर्ष समिति ने मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का एलान किया है।

    मंत्रालय की ओर से अचानक टोल हटाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाना,  चौंकाने वाला घटनाक्रम रहा। मुंडका-बक्करवाला टोल को लेकर बुधवार को परिवहन भवन में गहमागहमी रही।

    पूर्व कार्यक्रम के अनुसार पालम खाप 360 व अन्य संगठनों की महापंचायत के प्रतिधिनिधिमंडल से वार्ता होनी थी, लेकिन टोल को लेकर आंदोलन कर रहे एक अन्य धड़े (टोल हटाओ संषर्घ समिति) के प्रतिधिनिमंडल को सुबह ही अचानक बातचीत का निमंत्रण देकर बुलाया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंत्रालय ने पहले समिति के प्रतिनिधिमंडल से बात की, इसके बाद महापंचायत के लोगों से बैठक की। दोनों बैठक के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा की मौजूदगी में हुई बैठक के दौरान सांसद योगेंद्र चांदोलिया व कमलजीत सहरावत के अलावा मटियाला से विधायक संदीप सहरावत व मुंडका से विधायक गजेंद्र दराल शामिल हुए।

    टोल हटाओ संघर्ष समिति के संचालक विजय मान, खाप नेता राम कुमार सोलंकी, राजवीर लाकड़ा, कृष्णा पांचाल, जोगिंदर आदि ने बैठक में हिस्सा लिया। इस अवसर पर जितेंद्र डबास मदनपुर, विजय सोलंकी बापडोला भी उपस्थित रहे।

    बैठक के बाद समिति के संचालक विजय मान ने बताया कि टोल फ्री को लेकर अभी कोई सहमति नहीं बनी है। मंत्रालय की ओर से अधिकारियों ने 350 रुपये की मासिक पास योजना को बेहतर समाधान बताया।

    इसके अलावा सर्विस लाइन को छह माह में बनाने व यू-टर्न खोलने का आश्वासन भी दिया। लेकिन, समिति अपनी टोल हटाने या फिर समस्त दिल्ली के लोगों को टोल टैक्स वसूली से मुक्त रखे जाने की अपनी मांग पर कायम रही।

    विजय मान ने बताया कि तीन दिन पहले बक्करवाला के एक परिवार के साथ बदसलूकी का मामला बैठक में उठाया तो अधिकारियों ने दोषी के खिलाफ कार्रवाई और टोल कंपनी पर डेढ़ लाख रुपये जुर्माना लगाने की बात कही।

    उन्होंने बताया कि समिति पूर्व प्रस्तावित अपनी 27 की समीक्षा बैठक करेगी और इस दिन आंदोलन की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।

    मांग नहीं मानी, अब करेंगे चक्का जाम: सुरेंद्र सोलंकी

    केंद्रीय मंत्री व सांसद-विधायकों ने महापंचायत की ओर से पालम 360 खाप के प्रमुख सुरेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक के बाद सोलंकी ने बताया कि यूईआर-2 पर टोल माफी की मांग को लेकर बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।

    यूईआर-2 के साथ लगते दिल्ली के गांवों के लिए टोल माफी की मांग की। लेकिन, किसी भी गांव के लिए टोल माफ करने पर सहमत नहीं हुई। यही नहीं, सरकार ग्रामवासियों को उनकी पहचान दिखाने पर शुल्क माफ करने के लिए तैयार नहीं है और फिर से मासिक पास विकल्प के लिए जाने को कहा है।

    सोलंकी ने कहा कि ग्रामवासी टोल पर चक्का जाम करेंगे और अपनी मांगें पूरी होने तक विरोध प्रदर्शन और तेज कर सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल में खाप नेता धारा सिंह, अनार सिंह, चौधरी समुंदर, नारायण सिंह, राजेंद्र प्रधान, सुरेंद्र डाबास, सुरेंद्र लाकड़ा, मुख़्तार सिंह आदि शामिल हुए।

    यह भी पढ़ें- अब दिल्ली के नालों में नहीं जमेगी गाद, समाधान के लिए चेन्नई की तर्ज पर काम करने जा रही रेखा सरकार