हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर एक की मौत और दूसरा घायल, परिजनों में मचा कोहराम

बाहरी दिल्ली के मुबारकपुर में एक ढाबे पर फ्लेक्स लगाते समय करंट लगने से एक कर्मचारी की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। मृतक की पहचान जगदंबा के रूप में हुई है जबकि घायल कृष्णा का इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ढाबे के ऊपर फ्लेक्स लगाते समय यह हादसा हुआ।

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में मुबारकपुर मेन रोड स्थित राशन दफ्तर ट्रैफिक सिग्नल के पास एक ढाबे के ऊपर फ्लेक्स बोर्ड लगा रहा ढाबे का एक कर्मचारी हाई-टेंशन की चपेट में आ गया। वहीं, मृतक को बचाने गया दूसरा कर्मचारी भी करंट लगने से घायल हो गया। आनन-फानन में दोनों को पास के ही एक अस्पताल में ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने 30 वर्षीय जगदंबा को मृत घोषित कर दिया। वहीं, कृष्णा का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में अमन विहार थाना पुलिस ने लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि रविवार दोपहर 3:40 बजे संजय गांधी अस्पताल से एक युवक को करंट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराए जाने की सूचना मिली थी। अस्पताल पहुंची पुलिस को पता चला कि कैलाश विहार निवासी जगदंबा को मृत घोषित कर दिया है।

पुलिस ने शव को कब्जे में कर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। जांच में पता चला कि जगदंबा को बचाने के क्रम में एक कर्मचारी कृष्णा भी चपेट में आया, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के पूछताछ के दौरान पता चला कि कैलाश विहार निवासी जगदंबा मुबारकपुर स्थित प्रिंस पंजाबी ढाबा में तंदूर में रोटी बनाने का काम करता है। दोपहर करीब तीन बजे मालकिन ने उसे ढाबे के छत पर फ्लेक्स बोर्ड लगाने के लिए कहा। वह साथी कर्मचारी कृष्णा के साथ बोर्ड लगा रहा था।

बताया गया कि ढाबे से करीब पांच फुट की दूरी से 1100 वोल्ट की एक हाई-टेंशन बिजली की लाइन गुजरती है। हवा चलने से जगदंबा जिस फ्लेक्स बोर्ड को संभाल रहा था, तभी वह हाई-टेंशन तार के संपर्क में आ गया। उसे बिजली का तेज झटका लगा और वह तार में उलझ गया।