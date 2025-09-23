Language
    दिल्ली में चाकू लगने से युवक की मौत, फरार आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दे रही पुलिस

    By shamse alam Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 12:31 PM (IST)

    दिल्ली के बवाना जेजे कॉलोनी में दो गुटों के बीच चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में छापामारी कर रही है और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित परिवार ने मनीष नामक व्यक्ति और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है।

    बवाना हत्याकांड में फरार आरोपियों को पकड़ने में जुटी पुलिस।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में बवाना जेजे कॉलोनी में शनिवार की रात दो गुटों में हुई चाकूबाजी में एक युवक की मौत मामले में पुलिस फरार तीन से चार आरोपियों का पता लगा रही है।

    एनआइए थाना पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की हैं। जो लगातार दिल्ली-एनसीआर में छापामारी कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही फरार अन्य आरोपितों को गिरफ्तार कर लेगी।

    इस मामले में पुलिस ने अभी एक नाबालिग आरोपी को पकड़ा है। जिससे पूछताछ कर अन्य आरोपितों को पता लगाकर उनके संभावित ठिकानों पर छापामारी कर रही है।

    गौरतलब है कि 20 नवंबर की रात करीब नौ बजे बवाना ई-ब्लॉक स्थित ढोलक वाली मस्जिद के पास दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस दौरान मोहम्मद राजा उर्फ बादशाह के सिर और कमर पर चाकू के कई वार किए थे। वहीं घायल मोहम्मद अकबर को भी झगड़े के दौरान चोटें आईं है।

    इन्हें पूठखुर्द स्थित महर्षि वाल्मीकि अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने राजा को मृत घोषित कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि लंबे समय से बवाना इलाके में सक्रिय मनीष अपना एक गिरोह चलाता है।

    आरोप है कि मनीष ने अपने तीन से चार साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। जिसके बाद सभी फरार हो गए।