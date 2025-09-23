दिल्ली में चाकू लगने से युवक की मौत, फरार आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दे रही पुलिस

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में बवाना जेजे कॉलोनी में शनिवार की रात दो गुटों में हुई चाकूबाजी में एक युवक की मौत मामले में पुलिस फरार तीन से चार आरोपियों का पता लगा रही है।

एनआइए थाना पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की हैं। जो लगातार दिल्ली-एनसीआर में छापामारी कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही फरार अन्य आरोपितों को गिरफ्तार कर लेगी।

इस मामले में पुलिस ने अभी एक नाबालिग आरोपी को पकड़ा है। जिससे पूछताछ कर अन्य आरोपितों को पता लगाकर उनके संभावित ठिकानों पर छापामारी कर रही है।

गौरतलब है कि 20 नवंबर की रात करीब नौ बजे बवाना ई-ब्लॉक स्थित ढोलक वाली मस्जिद के पास दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस दौरान मोहम्मद राजा उर्फ बादशाह के सिर और कमर पर चाकू के कई वार किए थे। वहीं घायल मोहम्मद अकबर को भी झगड़े के दौरान चोटें आईं है।