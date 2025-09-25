मोदी मिल फ्लाईओवर से नेहरू प्लेस रूट पर लगा तगड़ा ट्रैफिक जाम, मिनी टेंपो का बीच सड़क निकला पिछला टायर

दक्षिणी दिल्ली में मोदी मिल फ्लाईओवर के नीचे मिनी टेंपो का टायर निकलने से भीषण ट्रैफिक जाम लग गया। पीक आवर्स में लगे इस जाम से ऑफिस से घर जा रहे लोगों को भारी परेशानी हुई। मोदी मिल फ्लाईओवर से नेहरू प्लेस तक का मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया जिससे राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली इलाके में मोदी मिल फ्लाईओवर के नीचे गुरुवार को शाम के समय पीक आवर्स में तगड़ा ट्रैफिक जाम लग गया। इस बीच दूर-दूर तक गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। ऑफिस आदि से घर को जा रहे लोगों को इससे काफी समस्या का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक जाम का मुख्य कारण था एक मिनी टेंपो का बीच सड़क पर ही पिछला टायर निकल जाना। इस वजह से देखते ही देखते मोदी मिल फ्लाईओवर से नेहरू प्लेस तक जाने वाला मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। इससे शाम के समय राहगीरों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा।

मोदी मिल फ्लाईओवर के नीचे बृहस्पतिवार देर शाम लोडेड मिनी टेंपो का पहिया निकल जाने से वह बीच सड़क खड़ा हो गया। इसके साथ ही एक डीटीसी बस भी वहां फंस गई, जिस कारण लंबा जाम लग गया। पुलिस ने जैसे-तैसे टेंपो को हटवाकर बस को निकलवाया, जिसके बाद जाम से राहत मिली। बृहस्पतिवार शाम मोदी मिल फ्लाइओवर के नीचे अचानक लोडेड टेंपो का पहिया निकल जाने और बस के फंसने के कारण लगे जाम से कुछ ही देर में कालकाजी से मोदी मिल की तरफ आने वाले वाहनों की कतार लग गई।