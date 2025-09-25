दिल्ली ग्रामोदय अभियान: गांवों में मूलभूत सुविधाओं के लिए 1000 करोड़ की 431 परियोजनाएं स्वीकृत

दिल्ली में सेवा पखवाड़े के दौरान गांवों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ज़ोर दिया जा रहा है। दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड की पहली बैठक में 1000 करोड़ रुपये से अधिक की 431 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है। इन परियोजनाओं में सड़क नाली पेयजल जैसी सुविधाओं का विकास शामिल है। दिल्ली ग्रामोदय अभियान के अंतर्गत गांवों में विकास कार्यों को गति दी जाएगी।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सेवा पखवाड़ा में दिल्ली के गांवों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। बुधवार को दिल्ली ग्रामोदय अभियान के अंतर्गत गांवों के लिए 81 परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी। वहीं, बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड की पहली बैठक में 1000 करोड़ रुपये से अधिक की 431 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड का गठन दिल्ली के कई गांवों में अभी भी सीवर, जल निकासी, पेयजल, सड़क, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। गांववासियों की समस्याओं के समाधान के लिए दो वर्ष पहले दिल्ली ग्रामोदय अभियान की शुरुआत की गई है। गांवों में विकास कार्यों को गति देने के लिए दिल्ली की भाजपा सरकार ने हाल ही में दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड का गठन किया है। इसकी पहली बैठक में सड़कों, नालियों, जल निकाय, सामुदायिक केंद्र, पार्क, श्मशान, खेल मैदान आदि से जुड़े कार्य को मंजूरी दी गई है।

ग्रामीण दिल्ली का संतुलित विकास आवश्यक मुख्यमंत्री ने कहा, 30 विधानसभा क्षेत्रों और चार संसदीय क्षेत्रों में आने वाले गांवों के विकास को गति मिलेगी। शहरी और ग्रामीण दिल्ली का संतुलित विकास आवश्यक है। गांवों के विकास के लिए बजट की कमी नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक विधानसभा से संबंधित परियोजनाओं की सूची तैयार करने को कहा जिससे कि विभागीय अनुमोदन व क्रियान्वयन के लिए आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने गांवों में होने वाले विकास कार्यों पारदर्शिता लाने के लिए बोर्ड के सदस्यों को अलग-अलग लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी देने की सलाह दी।