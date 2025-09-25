दिल्ली में फर्जी मैनपावर कंपनी का भंडाफोड़, खाड़ी देशों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, 148 पासपोर्ट जब्त

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने खाड़ी देशों में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले इमरान खान को गिरफ्तार किया है। वह आइके मैनपावर सर्विसेज के नाम से ऑफिस चला रहा था और लोगों को विदेश में नौकरी का झांसा देकर ठगता था। पुलिस ने 148 पासपोर्ट जब्त किए हैं और मामले की जांच कर रही है। पीड़ितों से 75 हजार की ठगी करने की शिकायत दर्ज की गयी है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। खाड़ी देशों में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपित को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। लोगों को झांसे में लेने के लिए उसने मटियाला, उत्तम नगर में आइके मैनपावर सर्विसेज नाम से कार्यालय खोल रखा था। साथ ही, जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन, नंगली जालिब मेें एक काल सेंटर भी खोल रखा था जहां अउसने कई टेली काॅलर्स रख रखा था। कार्यालय पर छापा मार पुलिस ने 148 पासपोर्ट (145 भारतीय और 3 नेपाली) जब्त किए हैं। उसने कितने लोगों के साथ कितने पैसे की धोखाधड़ी की पुलिस इस बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है।

खुद को कंपनी का प्रबंध निदेशक बताता डीसीपी आदित्य गौतम के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपित का नाम इमरान खान है। वह लोगाें को कंपनी का प्रबंध निदेशक बताता था और नौकरी के इच्छुक लोगों को विदेश में रोजगार दिलाने का वादा करके धोखा देता था। विज्ञापन देखकर व टेली कालर्स द्वारा संपर्क करने पर कार्यालय आने वाले लोगों को वह खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, ईरान और इराक में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को शिकार बनाता था।

दिल्ली लौटने में सफल हो गया पुलिस का कहना है कि मैनपाॅवर कंपनी खाोलने के लिए आरोपित के पास विदेश मंत्रालय या श्रम मंत्रालय से कोई लाइसेंस नहीं मिला था। यह मामला तब खुला जब एक युवक ने पुलिस में शिकायत कर आरोप लगाया कि विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 75 हजार की ठगी की गई। उसे कुवैत भेज दिया गया जहां में फंस गया। बाद में भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप से वह वापस दिल्ली लौटने में सफल हो गया।

अवैध एजेंसी चलाता हुआ पाया उक्त शिकायत पर जांच करने की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। एसीपी रमेश लांबा, इंस्पेक्टर सतेंद्र पूनिया और इंस्पेक्टर सोहनलाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आईके मैनपावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय पर छापा मार इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। उस दौरान वह नौ टेली-कालर्स के साथ अवैध एजेंसी चलाता हुआ पाया गया।