    दिल्ली की राजेंद्र प्रसाद रोड पर वन-वे ट्रैफिक लागू, पीक टाइम में ऑफिस आते-जाते जाम से मिलेगी मुक्ति

    By mohammed saqib Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 05:25 PM (IST)

    राजेंद्र प्रसाद रोड दिल्ली पर ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए जसवंत सिंह चौक से जनपथ रोड राउंडअबाउट तक ट्रैफिक पुलिस ने वन-वे व्यवस्था लागू की है। इस बदलाव का उद्देश्य कार्यालय समय के दौरान लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाना है जिससे लोगों का समय बच सके और इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित न हों। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    राजेंद्र प्रसाद रोड पर केवल एक दिशा से ही गाड़ियों को मिलेगी आने-जाने की अनुमति

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बढ़ते ट्रैफिक दबाव और बार-बार लगने वाले जाम को देखते हुए राजेंद्र प्रसाद रोड पर ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। जसवंत सिंह चौक से लेकर राजेंद्र प्रसाद रोड–जनपथ रोड राउंडअबाउट तक वाहनों की आवाजाही अब से वन-वे होगी। यानी इस मार्ग पर केवल एक दिशा से ही गाड़ियों को आने-जाने की अनुमति होगी। यह व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है।

    आए दिन के ट्रैफिक जाम से थी आफत

    ट्रैफिक-मुख्यालय द्वितीय के उपायुक्त शिव केशरी सिंह ने आदेश जारी कर बताया कि लंबे समय से इस रोड पर भारी जाम की स्थिति बनी रहती थी। खासकर, कार्यालय आने-जाने के समय यहां वाहनों की कतारें लग जाती थीं, जिससे न केवल समय की बर्बादी होती थी बल्कि आम लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही थी।

    कई बार इमरजेंसी सेवाओं को भी इस जाम में फंसना पड़ता था। सुरक्षा और सुविधा दोनों को ध्यान में रखते हुए वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है, ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके और लोगों को राहत मिले।

    थानों पर चस्पा की जाएगी सूचना

    अधिकारी के मुताबिक, इस आदेश को लेकर आधिकारिक राजपत्र में सूचना प्रकाशित की जाएगी और इलाके के ट्रैफिक व स्थानीय पुलिस थानों के नोटिस बोर्ड पर इसे चस्पा किया जाएगा। साथ ही सड़क पर नए नियम को स्पष्ट करने के लिए संबंधित एजेंसियों को अनिवार्य व नियामक संकेतक बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड लगाने से वाहन चालकों को पहले ही जानकारी मिल जाएगी कि राजेंद्र प्रसाद रोड पर अब केवल एक दिशा में ही गाड़ियों का संचालन होगा।

    उल्लंघन पर कटेगा चालान

    ट्रैफिक पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपने रूट की पहले से योजना बना लें। ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट, इंटरनेट मीडिया प्लेटफाॅर्म और हेल्पलाइन नंबर पर भी ट्रैफिक स्थिति व वैकल्पिक मार्गों की जानकारी दी जा रही है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नए नियम का उल्लंघन करने पर चालान और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

