Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तिहाड़ में कैदियों द्वारा बनाए जाने वाले 42 उत्पाद हुए सस्ते, जीएसटी दरों में बदलाव का दिख रहा असर

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:44 AM (IST)

    तिहाड़ जेल प्रशासन ने टीजे उत्पादों की कीमतों में कमी की है जिससे 42 उत्पादों के दाम घटे हैं। बेकरी उत्पादों में सबसे ज्यादा कमी हुई है जैसे केक और कुकीज के दाम कम हुए हैं। समोसा और ब्रेड पकोड़ा भी सस्ते हुए हैं जिससे कैदियों को राहत मिली है। हाउसकीपिंग उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। तिहाड़ जेल में बेकिंग फैक्ट्री में कैदी काम करते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    तिहाड़ में कैदियों द्वारा बनाए जाने वाले 42 उत्पाद हुए सस्ते

    गौतम कुमार मिश्रा, पश्चिमी दिल्ली। तिहाड़ जेल प्रशासन ने अपनी प्रसिद्ध टीजे उत्पादों की कीमत में बड़े स्तर पर कमी करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के असर से तिहाड़ की विभिन्न फैक्ट्रियों में बनने वाली एक दो नहीं बल्कि 42 उत्पादों की कीमत में कमी आई है। उत्पादों की कीमत कमी होने का असर न सिर्फ जेल की चारदीवारी के भीतर बल्कि तिहाड़ के उन आउटलेटों पर भी नजर आएगा, जहां लोग रोजमर्रा से जुड़ी चीजें खरीदने पहुंचते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सबसे ज्यादा बेकरी उत्पादों पर असर

    जेल प्रशासन द्वारा सर्कुलर के अनुसार जेल की फैक्ट्रियों में निर्मित 42 उत्पादों की कीमत हुई हैं, उनमें अधिकांश पैक्ड उत्पाद शामिल हैं। सबसे ज्यादा बेकरी उत्पादों की कीमत कम हुई है। पहले 360 ग्राम के केक की कीमत 156 रुपये थी, अब इसकी कीमत 139 रुपये हो गई है। फ्रूट केक के पैकेट की कीमत 161 रुपये थी जो अब 141 रुपये हो गई है। इसके अलावा नान खटाई, तरह तरह की कूकीज, स्वीट फेन मट्ठी, केक, क्रीम रोल, पनीर पेटीज, नमकीन की दरें भी कम हुई हैं।

    समोसा व बेड पकोड़ा भी हुआ सस्ता

    कीमतों में कमी के असर से जेल के कैदी कुछ हद तक खुश हैं। इसे इस बात से समझें कि पहले जेल की कैंटीन में कैदी एक समोसे के लिए पहले 15 रुपये का भुगतान करता था, अब उसी समोसे की कीमत एक रुपया कम होने के बाद 14 रुपये हो गई। यानि एक रुपये की सीधी बचत। ब्रेड पकोड़ा पहले 16 रुपये में एक मिलता था, अब 15 रुपये में एक मिल रहा है। जेल मुख्यालय ने जीएसटी कटौती को देखते हुए नई दरों की सूची सभी जेल अधीक्षकों को भेजकर इसे तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं।

    हाउस कीपिंग उत्पाद, मसाले व मेंहदी की कीमत नहीं हुई कम

    जेल की फैक्ट्रियों में हाउस कीपिंग से जुडे कई उत्पाद बनाए जाते हैं। इनमें टायलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर व अन्य उत्पाद शामिल हैं। इनकी जीएसटी दरों में बदलाव नहीं होने के कारण इनकी कीमत यथावत है।

    तिहाड़ में बेकिंग व कंफेशनरी उत्पादों की फैक्ट्री

    तिहाड़ मेंं जेल संख्या दो के भीतर तिहाड़ स्कूल आफ बेकिंग बना हुआ है। यहां बड़ी संख्या कैदी काम करते हैं। यह तिहाड़ जेल की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। यहां बने उत्पाद जेल की कैंटीन के साथ तिहाड़ के तमाम आउटलेट्स में भी भेजे जाते हैं। गुणवत्ता के कारण इन उत्पादों की काफी मांग रहती है। तिहाड़ परिसर से बाहर मंडोली की जेल संख्या 14 में भी बेकरी है। यहं भी बड़ी संख्या में कैदी काम करते हैं। यहां काम करने वाले कैदियों को जेल प्रशासन मेहनताना भी देता है।