    अवैध रूप से भारत में रह रहे तीन बांग्लादेशी नागरिक पकड़े, वीजा अवधि खत्म होने पर भी नहीं लौटे अपने देश

    By amit bhatia Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:05 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से भारत में रह रहे तीन बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरके पुरम इलाके से पकड़े गए इन लोगों के पास से बांग्लादेशी पहचान पत्र बरामद हुए हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे 2025 में वीजा पर भारत आए थे और यूरोपीय देशों में जाने की योजना बना रहे थे।

    अवैध रूप से रह रहे तीन बांग्लादेशी नागरिक पकड़े।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने वीजा समाप्त होने के बाद अवैध रूप से रह रहे तीन बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है।

    आरोपी की पहचान मोहम्मद अजीजुल हक उर्फ हक, मोहम्मद नूरुल अबसर और झलक पाल के पास से बांग्लादेशी नागरिकता संबंधी पहचान पत्र बरामद किए गए।

    पुलिस ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) की मदद से उनके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है।

    इस टीम को आरके पुरम इलाके में अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिकों के होने की सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर तीन युवकों को पकड़ा।

    पुलिस ने उनसे पहचान संबंधी दस्तावेज मांगे तो उन्होंने खुद को बंगाल का नागरिक बताया। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि 2025 में वह वीजा लेकर भारत आए थे, लेकिन वीजा समाप्त होेने के बाद वह वापस नहीं लौटे।

    आरोपी ने बताया कि वह पुर्तगाल या फिर अन्य यूरोपीय देशों में जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन वीजा नहीं मिलने पर वह नहीं जा सके और भारत में ही रुक गए।

    आरोपी दिल्ली में नौकरी की तलाश कर रहे थे। पुलिस ने उनके मोबाइल में छिपा कर रखे गए बांग्लादेशी नागरिकता के दस्तावेज प्राप्त किए।

    गहन पूछताछ और सत्यापन के बाद पुलिस ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के माध्यम से उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

