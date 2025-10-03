Language
    पाकिस्तानी आतंकियों पर पड़े जूते-चप्पल, बरसी लाठियां; लालकिला मैदान की रामलीला में फूटा लोगों का गुस्सा

    By Jagran News Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 09:47 PM (IST)

    लालकिला मैदान में लव कुश रामलीला के दौरान आतंकवाद के प्रति लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। रामलीला समिति ने आतंकवादियों के पुतले जलाने की योजना बनाई थी लेकिन अनुमति न मिलने पर उन्हें मंच से नीचे गिरा दिया गया। इसके बाद दर्शकों ने जूतों और चप्पलों से पुतलों की पिटाई की और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। यह घटना आतंकवाद के खिलाफ जनता के गहरे आक्रोश को दर्शाती है।

    आतंकवाद के प्रति आक्रोश: लालकिला मैदान में रामलीला में आतंकवादियों के पुतलों की हुई पिटाई। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। विश्व प्रसिद्ध लव कुश रामलीला में शुक्रवार को एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। आतंकवाद के खिलाफ लोगों के मन में कितना रोष है, इसका उदाहरण लालकिला मैदान में साफ नजर आया।

    रामलीला समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने पहले ही घोषणा की थी कि इस बार आतंकवादियों के पुतले जलाए जाएंगे। लेकिन अनुमति न मिलने के कारण पुतलों को आग नहीं लगाई जा सकी। इसके स्थान पर प्रतीकात्मक रूप से पुतलों को मंच से नीचे गिरा दिया गया।

    जैसे ही पुतले गिरे, उपस्थित दर्शकों और राम भक्तों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग हाथ में जो भी आया, मारने लगे।जूते, चप्पल और डंडे लेकर पुतलों पर टूट पड़े। पूरे मैदान में “आतंकवाद मुर्दाबाद” के नारे गूंजने लगे।

    इस घटना से यह स्पष्ट हो गया कि आम जनता के भीतर आतंकवाद के खिलाफ गहरा आक्रोश और घृणा व्याप्त है। समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा कि यह दृश्य इस बात का प्रतीक है कि आतंकवाद को समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा।

