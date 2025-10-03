पाकिस्तानी आतंकियों पर पड़े जूते-चप्पल, बरसी लाठियां; लालकिला मैदान की रामलीला में फूटा लोगों का गुस्सा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। विश्व प्रसिद्ध लव कुश रामलीला में शुक्रवार को एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। आतंकवाद के खिलाफ लोगों के मन में कितना रोष है, इसका उदाहरण लालकिला मैदान में साफ नजर आया।

रामलीला समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने पहले ही घोषणा की थी कि इस बार आतंकवादियों के पुतले जलाए जाएंगे। लेकिन अनुमति न मिलने के कारण पुतलों को आग नहीं लगाई जा सकी। इसके स्थान पर प्रतीकात्मक रूप से पुतलों को मंच से नीचे गिरा दिया गया।