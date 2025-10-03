Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जेएलएन स्टेडियम में चल रही विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में केन्याई कोच को कुत्ते ने काटा, अस्पताल में भर्ती

    By lokesh sharma Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 08:32 PM (IST)

    दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान एक आवारा कुत्ते ने केन्याई कोच डेनिस को काट लिया। घटना के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज किया गया। फिलहाल उनकी स्थिति ठीक है पर इस घटना ने स्टेडियम में खिलाड़ियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आयोजकों और मेडिकल टीम की तत्परता से स्थिति नियंत्रण में रही।

    prefferd source google
    Hero Image
    जेएलएन स्टेडियम में विश्व पैरा एथलेटिक्स के दौरान केन्याई कोच को कुत्ते ने काटा।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के बावजूद आवारा कुत्तों का आतंक कम नहीं हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रही विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शुक्रवार को केन्याई टीम के कोच डेनिस को एक आवारा कुत्ते ने काट लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उपचार के बाद वह पूरी तरह से ठीक हैं। लेकिन इस घटना ने यहां मौजूद खिलाड़ियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    केन्याई टीम के एक अधिकारी जोएल अटुति ने बताया कि घटना सुबह लगभग 10 बजे हुई। हमारे कोच डेनिस अपने एक एथलीट से स्टेडियम के काॅल रूम के पास बात कर रहे थे, तभी अचानक कुत्ता आ गया और उन्हें काट लिया।

    उनके पैर से खून बहने लगा। स्टेडियम में मौजूद मेडिकल टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उन्हें आवश्यक इंजेक्शन और दवाएं दी गईं। फिलहाल वे पूरी तरह ठीक हैं।

    इस चैंपियनशिप में लगभग 2,200 एथलीट भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय खेल नैतिकता एजेंसी के लगभग 35 डोप सैंपल अधिकारी भी यहां मौजूद हैं, जो खिलाड़ियों से डोपिंग जांच के लिए सैंपल ले रहे हैं।

    विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खिलाड़ियों की सुरक्षा और डोपिंग फ्री प्रतिस्पर्धा दोनों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आवारा कुत्ते के काटने की यह घटना खिलाड़ियों में कुत्तों को लेकर डर पैदा कर गई है, लेकिन आयोजकों और मेडिकल टीम की तत्परता के कारण स्थिति नियंत्रण में रही।

    काॅल रूम को जानें

    काॅल रूम वह क्षेत्र होता है जहां खिलाड़ी अपनी प्रतिस्पर्धा से पहले जमा होते हैं। स्टेडियम में दो काॅल रूम हैं, जो मुख्य प्रतियोगिता क्षेत्र से कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित हैं। कुछ एथलेटिक्स इवेंट में काॅल रूम वार्म-अप एरिया के पास ही होता है।

    यह भी पढ़ें- जेएनयू में समिट का हिस्सा बनेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकार, वैश्विक व्यवस्थाओं में भारत की भूमिका पर होगी चर्चा