Delhi Blast: आखिर कहां है बचा हुआ 277 किलो विस्फोटक? दिल्ली-एनसीआर में मंडरा रहा है आतंकी हमले का खतरा

राकेश कुमार सिंह/ दीपक पांडेय, नई दिल्ली। एनसीआर पर अभी भी आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। जांच एजेंसी को लाल किला के बाहर धमाके में मारे गए पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी डाॅ. उमर नबी बट से जुड़े कई लोगों के बारे में जानकारी मिली है। इनसे उमर ने वारदात से पहले मुलाकात की थी।

सभी अपने-अपने ठिकानों से फरार हैं। जांच एजेंसियां पिछले चार दिनों से उन्हें ढूंढने में जम्मू कश्मीर के पुलवामा से लेकर दिल्ली, हरियाणा व यूपी के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जांच एजेंसी को अंदेशा है कि जैश आतंकी उमर की लाल ईको स्पोर्ट्स कार से एनसीआर में कई जगहों पर अमोनियम नाइट्रेट पहुंचाया गया है।

इस कार को उसने केवल विस्फोटक के परिवहन के लिए ही फर्जी दस्तावेज पर खरीदी थी, जिसे बुधवार शाम फरीदाबाद के खंदावली गांव से बरामद किया गया। उस कार से विस्फोटक ले जाने के सुराग मिले हैं। 277 किलो विस्फोटक का अभी तक पता नहीं जांच एजेंसी को जानकारी मिली है कि जैश के फरीदाबाद-सहारनपुर माड्यूल ने धमाके के लिए करीब 3,200 किलो विस्फोटक जमा किया था। इसमें फरीदाबाद से 2,923 किलो विस्फोटक बरामद हो पाया है। शेष विस्फोटक में से कुछ किलो का इस्तेमाल धमाके में किया गया। बाकी विस्फोटक इस माॅड्यूल ने कहां छिपा रखा है इसकी तलाश की जा रही है।

जांच एजेंसी को जानकारी मिली है कि बीते सोमवार को लाल किला के बाहर धमाका करने से पहले डाॅ. उमर उत्तर-पश्चिम जिला में एक शख्स से मिलने गया था। उस शख्स का पता नहीं मिलने के कारण वह हाथ नहीं आ रहा है।

धमाके से पहले कई जगहों पर गया था डॉ. उमर अंदेशा है कि उमर ने उस शख्स के पास विस्फोटक रखा हो। धमाके से पहले उमर तुर्कमान गेट स्थित दरगाह फैज ए इलाही भी गया था। मुख्य सड़क मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर पाई गई। इसके बाद दरगाह में जाकर पुलिस ने पूछताछ की।

इको स्पोर्ट्स से एनसीआर में विस्फोटक पहुंचाए जाने की सूचना मिलने पर फरीदाबाद पुलिस ने मुस्लिम बाहुल्य खंदावली गांव में दिनभर तलाशी अभियान चलाया। इको स्पोटर्स कार खड़ी करने वाले फहीम नाम के शख्स से भी 10 घंटे तक पूछताछ की गई। उसने अपने जीजा फहीमुद्दीन के खाली प्लाॅट में गाड़ी खड़ी करने की बात कही। फहीम, उमर का ड्राइवर था।

अमोनियम नाट्रेट बेचने वालों की चल रही तलाश खंदावली में एनआईए और एनएसजी की टीम ने दिन भर जांच की। फहीम और फहीमुद्दीन के बारे में गांव वालों से पूछताछ की। इसके साथ नूंह से खाद की दुकानों से अमोनियम नाइट्रेट खरीदने की जानकारी मिलने पर स्पेशल सेल ने वहां छापेमारी की। मुजम्मिल की निशानदेही पर नूंह में उन दुकानदारों से पूछताछ की गई, जहां से वह व उसके साथियों ने अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था।



मेवात के भीड़भाड़ वाले बाजार की वीडियोग्राफी करके सेल ने जम्मू कश्मीर पुलिस को भेजी है ताकि मुजम्मिल को दिखाकर उन खाद दुकानदारों की पहचान की जा सके, जिन्होंने आतंकियों को अमोनियम नाइट्रेट बेची थी। कचरे से मिला फ्लाइट का टिकट जांच एजेंसी को आतंकी डाॅ. आदिल अहमद के घर के बाहर कचरे से 31 अक्टूबर का फ्लाइट का टिकट मिला है, टिकट श्रीनगर से दिल्ली का है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि धमाके से 10 दिन पहले आदिल दिल्ली में था। लेकिन जम्मू कश्मीर ने इससे पहले ही उसे दबोच लिया था।

जैश की महिला कमांडर की तलाश जारी जांच एजेंसी को जैश की महिला कमांडर अफीरा बीबी की तलाश हैं। वह अजहर महमूद की बहन सादिया के संपर्क में थी। उसे पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अफीरा कश्मीर की है। लाल किला धमाके में उसकी भूमिका की जांच की जा रही है।

11 दिन तक अंडरग्राउंड रहा डॉ. उमर जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 30 अक्टूबर को मुजम्मिल को गिरफ्तार किया था। मुजम्मिल उमर का साथी था। उसकी गिरफ्तारी के बाद उमर अंडरग्राउंड हो गया था। उसने अपना मोबाइल इस्तेमाल करना छोड़ दिया था।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमर के पास तीन कारें थीं, इसमें आई-20 के अलावा इकोस्पोर्ट्स और ब्रेजा शामिल हैं। ये यूनिवर्सिटी परिसर में ही खड़ी थीं। आइ-20 कार को धमाके में इस्तेमाल किया गया। बाकी दोनों कारों को पुलिस ने बरामद कर लिया है।

हापुड़ से डाॅक्टर, फरीदाबाद से उमर के ड्राइवर सहित तीन गिरफ्तार जांच एजेंसियों ने पिछले 24 घंटे में एक डाॅक्टर सहित तीन लोगों को हापुड़ और फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। इसके साथ नूंह से एक खाद विक्रेता को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, हापुड़ के पिलखुवा स्थित जीएस मेडिकल कालेज में प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डा. फारूख अहमद डार को पुलिस ने बुधवार देर रात करीब दो बजे कैंपस से दबोचा है।