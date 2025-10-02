बहन ने मोबाइल पर गेम खेलने से रोका तो भाई ने फंदे से लटककर दी जान, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

बाहरी दिल्ली में एक बड़ी बहन द्वारा मोबाइल गेम खेलने से रोकने पर एक 15 वर्षीय लड़के आदर्श ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आदर्श नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में पता चला कि बहन ने उसे गेम खेलने से मना किया था जिसके बाद उसने यह कदम उठाया। घटना से परिवार और पड़ोसियों में शोक का माहौल है।

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बड़ी बहन ने अपने छोटे भाई को मोबाइल पर गेम खेलने से मना किया तो नाराज भाई ने फंदे लटककर अपनी जान दे दी। सूचना पर पहुंची आदर्श नगर थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव पीड़ित परिवार को सौंप दिया। मृतक की पहचान 15 वर्षीय आदर्श के रूप में हुई है, जो 9 वीं कक्षा का छात्र था।

आत्महत्या के प्रयास की सूचना मिली जानकारी के मुताबिक आदर्श अपने पिता अनिल कुमार झा, माता और एक बड़ी बहन के साथ आदर्श नगर के लालबाग में रहता था। पिता अनिल कुमार झा सोनीपत के कुंडली स्थित एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं। उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि एक अक्टूबर की रात थाना आदर्श नगर में आत्महत्या के प्रयास की सूचना मिली।

फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया पूछताछ करने पर पता चला कि आदर्श नगर स्थित लालबाग में रहने वाले 15 वर्षीय आदर्श ने अपने घर पर पंखे से लटककर आत्महत्या करने का प्रयास किया। पुलिस जांच में पता चला कि आदर्श का उसकी बड़ी बहन के साथ झगड़ा हुआ था। बहन ने उसे मोबाइल पर गेम खेलने और पढ़ाई पर ध्यान न देने के लिए डांटा था। जिसके बाद वह अपने कमरे जाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पीड़ित परिवार किसी तरह किशोर को फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया। जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।