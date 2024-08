Delhi Coaching Centre Case: SUV ड्राइवर मनुज कथूरिया को मिली जमानत, तीन यूपीएससी अभ्यर्थियों की हुई थी मौत

He was arrested by Delhi Police in a case linked to the death of three UPSC aspirants in Old Rajinder Nagar.— ANI (@ANI) August 1, 2024

30 जुलाई को अदालत ने फैसला रखा था सुरक्षित

इससे पहले 30 जुलाई को तीस हजारी कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर में राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में थार एसयूवी चालक की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा लिया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार की कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई थी।