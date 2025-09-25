1984 Sikh Riots Case: सुप्रीम कोर्ट में कब होगी सज्जन कुमार की अपील पर सुनवाई? सामने आया अपडेट

सुप्रीम कोर्ट 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार की आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ अपील पर दिवाली के बाद सुनवाई करेगा। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने पक्षकारों के वकीलों से आरोपों और गवाहों के बयानों पर स्पष्टीकरण देने को कहा। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया था।

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सजा और आजीवन कारावास के खिलाफ अपील दिवाली की छुट्टियों के बाद सुनेगा। शीर्ष कोर्ट की छुट्टियां 20 अक्टूबर से शुरू होंगी। अवकाश के बाद 27 अक्टूबर को फिर से अदालती कामकाज शुरू होगा।

जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने पक्षकारों के वकीलों से कहा कि वे आरोपों, गवाहों के बयानों और ट्रायल कोर्ट एवं दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निष्कर्षों को विस्तार से स्पष्ट करें। पीठ ने कहा- 'जब उलटफेर हुआ तो आखिर किस आधार पर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया?'हाई कोर्ट ने 2010 में ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को रद कर दिया था, जिसमें सज्जन कुमार को मामले में बरी किया गया था।

इस मामले में सीबीआइ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा और सज्जन कुमार की ओर से गोपाल शंकरनारायणन पेश हुए। सह-दोषी बलवान खोखर और गिरधारी लाल की अपीलें भी सज्जन कुमार की अपील के साथ सूचीबद्ध की गई हैं।

यह मामला दिल्ली छावनी के राज नगर क्षेत्र में 1984 में एक-दो नवबंर को पांच सिखों की हत्या और एक गुरुद्वारे को जलाने से जुड़ा है। 1984 के दंगे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर को उनके ही सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद भड़के थे।