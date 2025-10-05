Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विश्व पैरा एथलेटिक्स के बीच नेहरू स्टेडियम में आवारा कुत्तों का आतंक, MCD ने हटाए 50 से अधिक कुत्ते

    By lokesh sharma Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:58 PM (IST)

    विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान जेएलएन स्टेडियम में आवारा कुत्तों की मौजूदगी चिंता का कारण बनी। दो विदेशी कोचों को कुत्तों ने काटा जिसके बाद निगम ने कार्रवाई करते हुए 27 कुत्तों को पकड़ा और आश्रय गृह भेजा। चैम्पियनशिप के अंतिम दिन स्टेडियम सुरक्षित रहा और प्रतियोगिताएं बिना किसी व्यवधान के संपन्न हुईं। इस घटना से दिल्ली की छवि पर असर पड़ा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आखिरी दिन जेएलएन स्टेडियम से हटाए गए सभी कुत्ते। फाइल फोटो

    लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आवारा कुत्तों की मौजूदगी ने आयोजकों और खिलाड़ियों की चिंता बढ़ा दी थी। दो विदेशी कोचों को कुत्तों के काटने की घटनाओं के बाद यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया था। आयोजन स्थल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे तो निगम प्रशासन भी तुरंत हरकत में आया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद निगम ने विशेष अभियान चलाकर स्टेडियम परिसर से आवारा कुत्तों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। दो दिन में सभी कुत्ते यहां से हटा दिए गए। हालांकि रविवार को यहां चैंपियनशिप का समापन भी हो गया।

    अधिकारियों के मुताबिक शनिवार तक एमसीडी की टीम करीब 27 कुत्तों को पकड़ चुकी थी, लेकिन स्टेडियम में अब भी कई कुत्ते मौजूद थे। रविवार को एमसीडी की दो वैन और करीब 20 से 22 कर्मियों की दो टीमों ने बचे हुए कुत्ते भी यहां से हटा दिए। सभी पकड़े गए कुत्तों को निगम के शेल्टर होम में भेज दिया गया है।

    सूत्रों के अनुसार, स्टेडियम परिसर में कुल 50 से 52 कुत्ते थे। निगम अधिकारियों ने बताया कि अब स्टेडियम पूरी तरह सुरक्षित है और किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। चैंपियनशिप के अंतिम दिन प्रतियोगिताएं बिना किसी व्यवधान के संपन्न हुईं, जिससे खिलाड़ियों और अधिकारियों ने राहत की सांस ली।

    चैंपियनशिप के दौरान हुई कुत्तों की घटनाओं ने दिल्ली की छवि पर असर डाला था। अब यह उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में ऐसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के दौरान सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर और सख्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि देश की छवि पर कोई आंच न आए। 

    यह भी पढ़ें- विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आखिरी दिन जेएलएन स्टेडियम से हटाए गए सभी कुत्ते, एमसीडी ने चलाया अभियान