Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'मुझ पर गिद्ध की तरह रखता था नजर, रात में करता था कॉल', हॉस्टल छोड़कर भागी महिला का चैतन्यानंद पर बड़ा खुलासा

    By Digital Desk Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:56 PM (IST)

    दिल्ली के वसंत कुंज में चैतन्यानंद सरस्वती पर उनके मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की 17 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में छेड़छाड़ का केस दर्ज कराने वाली एक महिला ने भी बाबा पर गंभीर आरोप लगाए हैं जिसमें अश्लील मैसेज भेजना और गलत तरीके से छूने की कोशिश करना शामिल है।

    prefferd source google
    Hero Image
    चैतन्यानंद पर 17 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाले 62 वर्षीय चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ स्वामी पार्थसारथी पर दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के वसंत कुंज स्थित उनके निजी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की 17 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है।

    एनडीटीवी की रिपोर्ट की मुताबिक 2016 में उनके खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज कराने वाली एक महिला ने आरोप लगाया है कि चैतन्यनंद उसे गिद्ध जैसी निगाहों से देखता था।

    एफआईआर के मुताबिक उस समय महिला 20 वर्ष की थी और महज आठ महीने के भीतर उसने श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट छोड़ दिया था।

    महिला ने कहा कि यह मेरे जीवन का सबसे कठिन समय था। जैसे ही संस्थान में दाखिला लिया, बाबा ने अश्लील संदेश भेजना शुरू कर दिया। वह मुझे ‘बेबी’ और ‘स्वीट गर्ल’ कहकर बुलाता था। क्लास शाम 6:30 बजे खत्म होते ही वह मुझे अपने ऑफिस बुलाता और परेशान करता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिला ने यह भी आरोप लगाया कि चैतन्यानंद उसे कहते थे कि वह बहुत टैलेंटेड है और उसे दुबई पढ़ाई के लिए लेकर जाएंगे और सारा खर्च वह ही उठाएंगे।

    मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन उनका स्टाफ मुझ पर दबाव डालता रहा। बाबा ने मेरा मोबाइल फोन जब्त कर लिया और मुझे हॉस्टल में अकेले रहने के लिए मजबूर किया।

    महिला ने कहा कि मुझे किसी से बात करने की अनुमति नहीं थी। वह मेरे कमरे के फोन पर रात में कॉल करते। उनकी नजरें मुझ पर गिद्ध जैसी थीं।

    उसने यह भी बताया कि बाबा उसे डिनर पर बाहर ले जाने और अच्छे होटलों में ठहरने की बात करते थे। महिला ने आरोप लगाया कि बाबा ने उसे गलत तरीके से छूने की भी कोशिश की।

    महिला के मुताबिक कि बाबा ने उसे मथुरा चलने को कहा, लेकिन वह नहीं गई। वह बिना किसी को बताए अपने सारे सामान को हॉस्टल में छोड़कर भाग गई।

    उसने कहा कि बाद में बाबा से जुड़े छात्र उसे वापस लाने के लिए दबाव डालने लगे। बाबा ने उन्हें मेरा नंबर और पता दे दिया था, लेकिन मेरे पिता ने उन्हें भगा दिया था।

    पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, चैतन्यनंद 2009 और 2016 में लगे छेड़छाड़ के आरोपों से भी अपने प्रभाव और नेटवर्क के बल पर बचते रहे।

    वर्तमान मामले में, 17 महिलाओं ने मिलकर अगस्त की शुरुआत में दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई थी। उस समय चैतन्यानंद के लंदन में होने की आशंका थी, लेकिन बाद में उन्हें आगरा में ट्रेस किया गया।

    उन्होंने पहले दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस ले ली। दिल्ली पुलिस अब तक दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में छापेमारी कर चुकी है।

    देश छोड़कर भागने से रोकने के लिए उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। हालांकि वह अब तक लापता हैं।

    यह भी पढ़ें- हॉस्टल-बाथरूम के बाहर लगे कैमरे... मोबाइल से लाइव देखता था बाबा चैतन्यानंद, अब खुले खौफनाक राज