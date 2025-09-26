'मुझ पर गिद्ध की तरह रखता था नजर, रात में करता था कॉल', हॉस्टल छोड़कर भागी महिला का चैतन्यानंद पर बड़ा खुलासा

महिला ने कहा कि यह मेरे जीवन का सबसे कठिन समय था। जैसे ही संस्थान में दाखिला लिया, बाबा ने अश्लील संदेश भेजना शुरू कर दिया। वह मुझे ‘बेबी’ और ‘स्वीट गर्ल’ कहकर बुलाता था। क्लास शाम 6:30 बजे खत्म होते ही वह मुझे अपने ऑफिस बुलाता और परेशान करता था।

एफआईआर के मुताबिक उस समय महिला 20 वर्ष की थी और महज आठ महीने के भीतर उसने श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट छोड़ दिया था।

एनडीटीवी की रिपोर्ट की मुताबिक 2016 में उनके खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज कराने वाली एक महिला ने आरोप लगाया है कि चैतन्यनंद उसे गिद्ध जैसी निगाहों से देखता था।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाले 62 वर्षीय चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ स्वामी पार्थसारथी पर दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के वसंत कुंज स्थित उनके निजी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की 17 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है।

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि चैतन्यानंद उसे कहते थे कि वह बहुत टैलेंटेड है और उसे दुबई पढ़ाई के लिए लेकर जाएंगे और सारा खर्च वह ही उठाएंगे।

मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन उनका स्टाफ मुझ पर दबाव डालता रहा। बाबा ने मेरा मोबाइल फोन जब्त कर लिया और मुझे हॉस्टल में अकेले रहने के लिए मजबूर किया।

महिला ने कहा कि मुझे किसी से बात करने की अनुमति नहीं थी। वह मेरे कमरे के फोन पर रात में कॉल करते। उनकी नजरें मुझ पर गिद्ध जैसी थीं।

उसने यह भी बताया कि बाबा उसे डिनर पर बाहर ले जाने और अच्छे होटलों में ठहरने की बात करते थे। महिला ने आरोप लगाया कि बाबा ने उसे गलत तरीके से छूने की भी कोशिश की।

महिला के मुताबिक कि बाबा ने उसे मथुरा चलने को कहा, लेकिन वह नहीं गई। वह बिना किसी को बताए अपने सारे सामान को हॉस्टल में छोड़कर भाग गई।

उसने कहा कि बाद में बाबा से जुड़े छात्र उसे वापस लाने के लिए दबाव डालने लगे। बाबा ने उन्हें मेरा नंबर और पता दे दिया था, लेकिन मेरे पिता ने उन्हें भगा दिया था।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, चैतन्यनंद 2009 और 2016 में लगे छेड़छाड़ के आरोपों से भी अपने प्रभाव और नेटवर्क के बल पर बचते रहे।

वर्तमान मामले में, 17 महिलाओं ने मिलकर अगस्त की शुरुआत में दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई थी। उस समय चैतन्यानंद के लंदन में होने की आशंका थी, लेकिन बाद में उन्हें आगरा में ट्रेस किया गया।

उन्होंने पहले दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस ले ली। दिल्ली पुलिस अब तक दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में छापेमारी कर चुकी है।

देश छोड़कर भागने से रोकने के लिए उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। हालांकि वह अब तक लापता हैं।

