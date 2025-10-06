SpiceJet ने दिवाली से पहले यात्रियों को दिया खास तोहफा, बेंगलुरु समेत इन शहरों के लिए मिलेगी नॉन-स्टॉप उड़ानें

स्पाइसजेट ने दिवाली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से बेंगलुरु अहमदाबाद और हैदराबाद के लिए विशेष दैनिक नॉन-स्टॉप उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है। ये उड़ानें 8 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगी। एयरलाइन मुंबई से अयोध्या के लिए भी उड़ानें शुरू करने पर विचार कर रही है। यह कदम अयोध्या की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती मांग को पूरा करेगा।

स्पाइसजेट ने दीवाली से पहले यात्रियों को तोहफा दिया है।