    SpiceJet ने दिवाली से पहले यात्रियों को दिया खास तोहफा, बेंगलुरु समेत इन शहरों के लिए मिलेगी नॉन-स्टॉप उड़ानें

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:36 AM (IST)

    स्पाइसजेट ने दिवाली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से बेंगलुरु अहमदाबाद और हैदराबाद के लिए विशेष दैनिक नॉन-स्टॉप उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है। ये उड़ानें 8 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगी। एयरलाइन मुंबई से अयोध्या के लिए भी उड़ानें शुरू करने पर विचार कर रही है। यह कदम अयोध्या की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती मांग को पूरा करेगा।

    स्पाइसजेट ने दीवाली से पहले यात्रियों को तोहफा दिया है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में स्पाइसजेट ने दीवाली के पावन अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए अयोध्या से चार प्रमुख शहरों दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद के लिए विशेष दैनिक नॉन-स्टॉप उड़ानों की घोषणा की है। ये उड़ाने आठ अक्टूबर 2025 से चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी।

    एयरलाइन ने यह भी संकेत दिया है कि मुंबई से अयोध्या के लिए उड़ानों पर विचार किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को और अधिक विकल्प मिल सकें।

    बताया गया कि यह कदम दीवाली के दौरान अयोध्या की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाया गया है।