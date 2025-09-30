Language
    Delhi Weather: पांच सालों में दूसरा सबसे गर्म रहा इस बार का सितंबर माह, अगले कुछ दिनों तक उमस रहने की आशंका

    By sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 05:30 AM (IST)

    राजधानी दिल्ली में साल 2023 के बाद सितंबर पांच वर्षों में दूसरा सबसे गर्म महीना रहा। औसत अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महीने में 137.1 मिमी वर्षा हुई। पूर्वी हवाओं के कारण दिल्ली-एनसीआर में उमस बनी रही जिसके अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना है।

    पांच सालों में इस बार दूसरा सबसे गर्म रहा यह सितंबर माह।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। 2023 के बाद यह महीना पांच सालों के दौरान दूसरा सबसे सितंबर गर्म रहा है। हालांकि वर्षा सामान्य से अधिक रही, लेकिन माह के मध्य से ही शुष्क मौसम प्रारंभ हो जाने से माह के उत्तरार्ध में दिल्लीवासियों को एक बार फिर उमस भरी गर्मी झेलने पर विवश होना पड़ा।

    इस साल सितंबर माह का औसत अधिक तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस रहा है। जबकि माह का औसत न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। माह भर में वर्षा वाले छह दिन और कुल वर्षा 137.1 मिमी रही। माह के अंतिम सप्ताह में अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री तक भी चला जो इस माह में छह साल का सर्वाधिक रहा।

    स्काईमेट वेदर के मुताबिक आमतौर पर मानसून की विदाई के बाद दिन का तापमान जरूर बढ़ता है, लेकिन नमी घट जाती है। इस बार पूर्वी हवाओं के प्रवेश के कारण दिल्ली-एनसीआर में चिपचिपी और उमस भरी स्थिति बनी हुई है। अगले कुछ दिनों तक हवाओं का रुख नहीं बदलेगा, इसलिए उमस भरा मौसम भी जारी रहेगा।

    पांच साल के दौरान सितंबर माह के मौसम की स्थिति

    वर्ष तापमान (अधिकतम) तापमान (न्यूनतम) वर्षा (मिमी) वर्षा के दिन
    2025 34.9 26.7 137.1 06
    2024 33.4 24.7 192.5 14
    2023 35.6 25.3 82.7 10
    2022 34.3 24.9 164.5 11
    2021 33.2 25.5 413.3 18