दिल्ली में रोडरेज में पिटाई से आहत युवक ने सिग्नेचर ब्रिज से कूदकर दी जान, दो दिन बाद शव बरामद

रोडरेज की घटना के बाद एक युवक ने दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान सुमित शर्मा के रूप में हुई है। घटना दयालपुर इलाके में हुई जहां उसकी बाइक एक अन्य युवक से टकरा गई थी जिसके बाद उसकी पिटाई की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रोडरेज में हुई पिटाई से आहत युवक ने बृहस्पतिवार देर रात सिग्नेचर ब्रिज से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। कूदने से पहले युवक ने अपना मोबाइल फोन पुल की मुंडेर पर रख दिया था। लगातार दो दिन चले सर्च आपरेशन के बाद शनिवार को युवक का शव आइटीओ से बरामद हुआ।

मृतक की पहचान सुमित शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने उसका शव कब्जे में लेकर सब्जी मंडी मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला है कि बृहस्पतिवार रात को दयालपुर थाना क्षेत्र सादतपुर इलाके में उसकी बाइक एक युवक की बाइक से टकरा गई थी।

इसी बात पर आरोपित ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी। पिटाई से सुमित बुरी तरह आहत हो गया। वह रोता हुआ भाई के पास पहुंचा और बाइक खड़ी कर वहां से निकल गया और देर रात उसने सिग्नचेर ब्रिज से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली।

सुमित की मौत के बाद परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है। तिमारपुर पुलिस का कहना है कि चूंकि रोडरेज की वारदात दयालपुर इलाके में हुई थी, वहीं की पुलिस मामले की जांच करेगी। पुलिस के मुताबिक, सुमित अपने परिवार के साथ गली नंबर-3, हरिजन बस्ती, करावल नगर में रहता था। इसके परिवार में पिता अशोक शर्मा, मां मीना देवी के अलावा दो बड़े भाई बेटी व अमित हैं। सुमित एलईडी बनाने की एक फैक्टरी में काम करता था। सुमित के भाई बंटी ने बताया कि बृहस्पतिवार रात करीब 9.30 बजे वह सादतपुर से गुजर रहा था।

इस बीच माता वाली गली में उसकी बाइक एक अन्य युवक की बाइक टकरा गई। इस बात पर आरोपित आग बबूला हो गया। उसने अपने साथी बुलाकर सुमित को बंधक बना लिया। बाद में उसकी जमकर पिटाई लगाकर उसकी बाइक छीन ली। आरोपी मोटी रकम की डिमांड करने लगे। किसी तरह सुमित ने अपने भाई बंटी से आरोपियों की बात करवाई।

इसके बाद आरोपितों ने हर्जाने का वादा करने के बाद ही सुमित को बाइक ले जाने दी। पिटाई से सुमित बुरी जरह आहत हो गया। वह मार्केट में अपने भाई बंटी के पास पहुंचा और बाइक वहां खड़ी कर निकल गया। बाद में करीब 11.12 बजे उसने सिग्नेचर ब्रिज से रोते हुए मां को वीडियो काल की। बाद में उसने यमुना में छलांग लगा दी।