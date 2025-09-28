दिल्ली को मिले नए मुख्य सचिव, IAS राजीव वर्मा को मिला जिम्मा, केजरीवाल के समय संभाल चुके हैं कई विभाग

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। अंतत: दिल्ली को नये मुख्य सचिव मिल गए हैं। कई नामों पर मंथन-चिंतन के बाद 1992 बैच के आईएएस राजीव वर्मा के नाम पर मुहर लगी है। इससे पहले वे केंद्र सरकार की ओर से चंडीगढ़ में सलाहकार नियुक्त किए गए थे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में राजीव वर्मा दिल्ली में परिवहन आयुक्त और मंडल आयुक्त जैसे पदों पर रह चुके हैं। वह एक अक्टूबर को अपना यह नया पदभार ग्रहण करेंगे। मुख्य सचिव धर्मेंद्र इसी माह के अंत में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं।