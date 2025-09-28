Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली को मिले नए मुख्य सचिव, IAS राजीव वर्मा को मिला जिम्मा, केजरीवाल के समय संभाल चुके हैं कई विभाग

    By V K Shukla Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 05:58 PM (IST)

    दिल्ली को आखिरकार नए मुख्य सचिव मिल गए हैं। 1992 बैच के आईएएस राजीव वर्मा को इस पद के लिए चुना गया है। इससे पहले वे चंडीगढ़ में सलाहकार थे। अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में वर्मा दिल्ली में परिवहन आयुक्त और मंडल आयुक्त जैसे पदों पर रहे हैं। वे अक्टूबर में अपना पदभार संभालेंगे। वर्तमान मुख्य सचिव धर्मेंद्र जल्द ही सेवानिवृत्त होंगे।

    prefferd source google
    Hero Image
    दिल्ली को मिले नए मुख्य सचिव, IAS राजीव वर्मा को मिला जिम्मा, केजरीवाल के समय संभाल चुके हैं कई विभाग

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। अंतत: दिल्ली को नये मुख्य सचिव मिल गए हैं। कई नामों पर मंथन-चिंतन के बाद 1992 बैच के आईएएस राजीव वर्मा के नाम पर मुहर लगी है। इससे पहले वे केंद्र सरकार की ओर से चंडीगढ़ में सलाहकार नियुक्त किए गए थे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में राजीव वर्मा दिल्ली में परिवहन आयुक्त और मंडल आयुक्त जैसे पदों पर रह चुके हैं। वह एक अक्टूबर को अपना यह नया पदभार ग्रहण करेंगे। मुख्य सचिव धर्मेंद्र इसी माह के अंत में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें