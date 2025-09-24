दिल्ली के नए मुख्य सचिव को लेकर इन नामों पर चर्चा तेज, इसी महीने रिटायर हो रहे सीएस धर्मेंद्र

दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र के इस महीने सेवानिवृत्त होने के बाद उनके संभावित उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कई एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारियों के नामों पर विचार किया जा रहा है जिनमें अमित यादव देबाश्री मुखर्जी विजय कुमार और अश्विनी कुमार शामिल हैं। धर्मेंद्र को सेवा विस्तार मिलने की भी संभावना है।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मुख्य सचिव धर्मेंद्र इसी माह के अंत में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इसके साथ ही उनके सेवा विस्तार और उनकी जगह लेने वाले नए अधिकारियों के नामों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बताया कि अगर 1989 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र को 30 सितंबर को सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र द्वारा सेवा विस्तार नहीं दिया जाता है, तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में दिल्ली सरकार के साथ काम करने का अनुभव रखने वाला एक वरिष्ठ एजीएमयूटी अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।

अमित यादव (1991), देबाश्री मुखर्जी (1992), विजय कुमार (1992) और अश्विनी कुमार (1992) सहित कई अरुणाचल प्रदेश गोवा मिज़ोरम केंद्र शासित प्रदेशों (एजीएमयूटी) के आइएएस अधिकारियों के नाम चर्चा में हैं। यादव, मुखर्जी और विजय कुमार वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, जबकि अश्विनी कुमार वर्तमान में नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त के पद पर हैं। इससे पहले, उन्होंने दिल्ली सरकार के राजस्व और गृह विभागों में प्रमुख सचिव के रूप में कार्य किया।