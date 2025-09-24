Language
    दिल्ली के नए मुख्य सचिव को लेकर इन नामों पर चर्चा तेज, इसी महीने रिटायर हो रहे सीएस धर्मेंद्र

    By sanjeev Gupta Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:05 PM (IST)

    दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र के इस महीने सेवानिवृत्त होने के बाद उनके संभावित उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कई एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारियों के नामों पर विचार किया जा रहा है जिनमें अमित यादव देबाश्री मुखर्जी विजय कुमार और अश्विनी कुमार शामिल हैं। धर्मेंद्र को सेवा विस्तार मिलने की भी संभावना है।

    इसी महीने सेवानिवृत्त होंगे मुख्य सचिव, उनके सेवा विस्तार और नए नामों पर चल रही चर्चा

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मुख्य सचिव धर्मेंद्र इसी माह के अंत में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इसके साथ ही उनके सेवा विस्तार और उनकी जगह लेने वाले नए अधिकारियों के नामों पर भी चर्चा शुरू हो गई है।

    दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बताया कि अगर 1989 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र को 30 सितंबर को सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र द्वारा सेवा विस्तार नहीं दिया जाता है, तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में दिल्ली सरकार के साथ काम करने का अनुभव रखने वाला एक वरिष्ठ एजीएमयूटी अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।

    अमित यादव (1991), देबाश्री मुखर्जी (1992), विजय कुमार (1992) और अश्विनी कुमार (1992) सहित कई अरुणाचल प्रदेश गोवा मिज़ोरम केंद्र शासित प्रदेशों (एजीएमयूटी) के आइएएस अधिकारियों के नाम चर्चा में हैं।

    यादव, मुखर्जी और विजय कुमार वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, जबकि अश्विनी कुमार वर्तमान में नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त के पद पर हैं। इससे पहले, उन्होंने दिल्ली सरकार के राजस्व और गृह विभागों में प्रमुख सचिव के रूप में कार्य किया।

    दिल्ली सरकार में अपने कार्यकाल के दौरान, मुखर्जी ने दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली जल बोर्ड, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास और अन्य विभागों में विभिन्न पदों पर कार्य किया।

    विजय कुमार को अपनी प्रतिनियुक्ति से पहले दिल्ली सरकार में काम करने का भी व्यापक अनुभव है। उन्होंने उपराज्यपाल, व्यापार एवं कर विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, डीटीसी और डीएससीएससी के प्रधान सचिव के रूप में कार्य किया है।

    सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले यादव नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे।

    धर्मेंद्र ने एक सितंबर, 2024 को दिल्ली के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया था। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र द्वारा उन्हें तीन महीने का सेवा विस्तार दिए जाने की भी संभावना है।

    उनके पूर्ववर्ती, नरेश कुमार को 30 नवंबर, 2023 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद छह महीने और तीन महीने के दो सेवा विस्तार दिए गए थे।

