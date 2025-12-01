नए साल पर रेलवे ने किया बड़ा बदलाव, महाबोधि और बिहार संपर्क क्रांति समेत 208 ट्रेनों की बदली टाइमिंग; देखें लिस्ट
New Year Train schedule change 1 जनवरी से उत्तर रेलवे के स्टेशनों से चलने वाली कई ट्रेनों की समय सारिणी में बदलाव होने जा रहा है। अयोध्या एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों की गति बढ़ने से यात्री कम समय में अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे। नई दिल्ली-अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस का नंबर बदलकर 14679/14680 कर दिया गया है। 208 ट्रेनों के प्रस्थान और आगमन समय में बदलाव किया गया है। पढ़ें पूरी खबर।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली मंडल सहित उत्तर रेलवे के स्टेशनों से चलने वाली कई ट्रेनों की समय सारिणी एक जनवरी से बदल जाएगी। कई ट्रेनों के आगमन व प्रस्थान समय में बदलाव किया जा रहा है। अयोध्या एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के गति बढ़ने से यात्री कम समय में अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे।
नई दिल्ली-अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस का नंबर 12459/12460 से बदलकर 14679/14680 कर दिया गया है। एक जनवरी से यह नए नंबर के साथ चलेगी। उत्तर रेलवे के 208 ट्रेनों के अलग-अलग स्टेशनों से प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है।
इसमें 93 ट्रेनें अब पूर्व की तुलना में पहले और115 ट्रेन देरी से प्रस्थान करेंगी। वहीं, 244 ट्रेनों के आगमन समय बदल गया है। 104 ट्रेनें अब पहले की तुलना में शीघ्र और 140 देरी से पहुंचेगी। 144 ट्रेनों की गति बढ़ाई गई है। इससे औसत 13 मिनट समय की बचत होगी।
आठ मेल एक्सप्रेस अब बनी सुपरफास्ट
14 ट्रेनें सुपरफास्ट से मेल एक्सप्रेस बना दी गई हैं। आठ मेल एक्सप्रेस अब सुपरफास्ट बन गई हैं। वहीं, चार ट्रेनों का रूट बदल गया है। अक्टूबर 2023 से अब तक 28 नई ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ है और 21 को विस्तार दिया गया है। चार ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं।
69 ट्रेनों के अलग-अलग स्टेशनों पर नया ठहराव दिया गया है। नई दिल्ली से गया के बीच चलने वाली महाबोधि एक्सप्रेस अब 25 मिनट पहले और नई दिल्ली-सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस 20 मिनट पहले चलेगी। पुरानी दिल्ली से चलने वाली अयोध्या एक्सप्रेस अब 55 मिनट पहले और हरिद्वार-पुरानी दिल्ली एक्सप्रेस 40 मिनट पहले गंतव्य पर पहुंचेगी।
इन प्रमुख ट्रेनों के प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है।
|ट्रेन
|चलने का नया समय
|नई दिल्ली-गया महाबोधि एक्सप्रेस
|दोपहर12.25 बजे
|नई दिल्ली-दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
|दोपहर12.45 बजे
|दिल्ली सराय रोहिल्ला-जोधपुर एक्सप्रेस
|रात 11 बजे
|नई दिल्ली-हावड़ा दुरंतो
|दोपहर 12.35 बजे
|आनंद विहार टर्मिनल-मधुपुर बाबा बैद्यनाथ हमसफर एक्सप्रेस
|दोपहर12.40 बजे
|पलवल-नई दिल्ली ईएमयू
|7.50 बजे
|गाजियाबाद-पुरानी दिल्ली ईएमयू
|सुबह 8.05 बजे
|पुरानी दिल्ली-गाजियाबाद ईएमयू
|सुबह 9.20 बजे
|जालंधर सिटी-नई दिल्ली एक्सप्रेस
|सुबह चार बजे
|कोटद्वार-पुरानी दिल्ली सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस-अपराह्न
|अपराह्न 03.35 बजे
|कोटद्वार-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस
|रात9.50 बजे
गंतव्य पर पहले पहुंचने वाली प्रमुख ट्रेनें
|ट्रेन
|पहुंचने का समय
|पुरानी दिल्ली-अयोध्या छावनी एक्सप्रेस
|सुबह 6.20 बजे
|नई दिल्ली-लखनऊ मेल
|सुबह 6.40 बजे
|आनंद विहार टर्मनिल-लखनऊ जंक्शन डबल डेकर एक्सप्रेस
|रात 10.25 बजे
|लोहिया खास-नई दिल्ली सरबत दा भला एक्सप्रेस
|रात 11.30 बजे
|मोगा-नई दिल्ली एक्सप्रेस
|रात 11.30 बजे
|पुरानी दिल्ली-गाजियाबाद ईएमयू (4422)
|सुबह10.05 बजे
|गाजियाबाद-पुरानी दिल्ली ईएमयू (4485)
|सुबह सवा नौ बजे
