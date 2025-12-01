नए साल पर रेलवे ने किया बड़ा बदलाव, महाबोधि और बिहार संपर्क क्रांति समेत 208 ट्रेनों की बदली टाइमिंग; देखें लिस्ट

New Year Train schedule change 1 जनवरी से उत्तर रेलवे के स्टेशनों से चलने वाली कई ट्रेनों की समय सारिणी में बदलाव होने जा रहा है। अयोध्या एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों की गति बढ़ने से यात्री कम समय में अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे। नई दिल्ली-अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस का नंबर बदलकर 14679/14680 कर दिया गया है। 208 ट्रेनों के प्रस्थान और आगमन समय में बदलाव किया गया है। पढ़ें पूरी खबर।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली मंडल सहित उत्तर रेलवे के स्टेशनों से चलने वाली कई ट्रेनों की समय सारिणी एक जनवरी से बदल जाएगी। कई ट्रेनों के आगमन व प्रस्थान समय में बदलाव किया जा रहा है। अयोध्या एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के गति बढ़ने से यात्री कम समय में अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे।

नई दिल्ली-अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस का नंबर 12459/12460 से बदलकर 14679/14680 कर दिया गया है। एक जनवरी से यह नए नंबर के साथ चलेगी। उत्तर रेलवे के 208 ट्रेनों के अलग-अलग स्टेशनों से प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है। इसमें 93 ट्रेनें अब पूर्व की तुलना में पहले और115 ट्रेन देरी से प्रस्थान करेंगी। वहीं, 244 ट्रेनों के आगमन समय बदल गया है। 104 ट्रेनें अब पहले की तुलना में शीघ्र और 140 देरी से पहुंचेगी। 144 ट्रेनों की गति बढ़ाई गई है। इससे औसत 13 मिनट समय की बचत होगी।

आठ मेल एक्सप्रेस अब बनी सुपरफास्ट 14 ट्रेनें सुपरफास्ट से मेल एक्सप्रेस बना दी गई हैं। आठ मेल एक्सप्रेस अब सुपरफास्ट बन गई हैं। वहीं, चार ट्रेनों का रूट बदल गया है। अक्टूबर 2023 से अब तक 28 नई ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ है और 21 को विस्तार दिया गया है। चार ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं।