प्रिया कपूर ने हाई कोर्ट में लगाई अर्जी, पति संजय कपूर की संपत्तियों की लिस्ट के संबंध में की ये मांग

जागरण संवाददाता, दिल्ली। दिवंगत उद्योगपति संजय कापुर की पत्नी प्रिय कपूर ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई अर्जी दायर की।

इसमें उन्होंने मांग की है कि उनके दिवंगत पति की निजी संपत्तियों और देनदारियों की सूची अदालत में सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की अनुमति दी जाए और सभी पक्षों को गोपनीयता बनाए रखने के लिए बाध्य किया जाए।

प्रिया कपूर ने वैकल्पिक तौर पर अदालत से “गोपनीयता क्लब” (Confidentiality Club) गठित करने की भी अपील की है। उनका कहना है कि मामले में वित्तीय पहलू जुड़े हुए हैं और दलीलें मीडिया में लीक हो रही हैं।

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया। प्रिय कापुर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील शेल त्रेहन ने अदालत को आश्वस्त किया कि वे शुक्रवार को इस संबंध में व्यापक और व्यावहारिक सुझाव लेकर आएंगी।