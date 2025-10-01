नाभी से गिरेगा अमृत, टपकेंगे खून के आंसू..., राष्ट्रपति मुर्मु, सोनिया गांधी और बॉबी देओल करेंगे रावण दहन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु विजय दशमी पर लालकिला मैदान में श्री धार्मिक लीला में सांकेतिक तीर चलाकर बुराई पर अच्छाई का संदेश देंगी। इस उत्सव में उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल होंगे। सोनिया गांधी नवश्री धार्मिक लीला में भाग लेंगी जबकि बाबी देओल लवकुश रामलीला में तीर चलाएंगे। इस बार हरित पटाखों की अनुमति नहीं है इसलिए डिजिटल साउंड का उपयोग होगा।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। विजय दशमी के उत्सव पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सांकेतिक तीर चलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देंगी। वह बृहस्पतिवार को लालकिला मैदान स्थित माधव दास पार्क में चल रही श्रीधार्मिक लीला के उत्सव में शामिल होंगी। उनके साथ उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी रहेंगी। इसी तरह, कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी लालकिला मैदान में ही मंचित होने वाली नवश्री धार्मिक लीला में शामिल होंगी। वहीं तीसरी, लवकुश रामलीला में फिल्म अभिनेता बाॅबी देओल सांकेतिक तीर चलाकर अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहलगाम हमले में मारे गए पर्यटकों को दी जाएगी श्रद्धांजलि विजय दशमी उत्सव की तैयारियां पूरी हो गई है। बुधवार को मौसम खुला रहा। आयोजक उम्मीद कर रहे हैं कि बृहस्पतिवार को भी वर्षा न हो। रामलीला स्थलों में देर रात तक रावण, मेघनाथ व कुंभकरण के पुतले खड़े करने का काम जारी रहा।

आयोजकों को उम्मीद थी कि इस बार हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए पटाखों की आवाज के लिए डिजिटल साउंड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह, आतंकवाद का भी पुतला फूंककर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। रावण की नाभी से गिरेगा अमृत, टपकेंगे खून के आंसू लालकिला मैदान में 80 से 100 फीट के पुतले लगाए गए हैं। लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि महाबली रावण का पुतला 100 फीट, कुंभकरण का 90 फीट तथा मेघनाथ के पुतले की ऊंचाई 80 फीट की है।

पुतले काफी आर्कषक हैं। जब प्रभु राम रावण के पुतले पर तीर चलाएंगे तो नाभी से अमृत गिरेगा, आंखें मटकेंगी, खून के आंसू टपेंगे, हाथ में तलवारें घूमती नजर आएंगी, गले की मालाएं रंग- बिरंगी अलग अलग रंगों में नजर आएंगी, हे राम, हे राम का उदघोष करते हुए पुतले का दहन होगा।