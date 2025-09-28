'ऑपरेशन सिंदूर' थीम वाली लवकुश रामलीला में रिटायर्ड मेजर शालू वर्मा बनेंगी मंदोदरी, पूनम पांडेय आउट

लालकिला मैदान की लवकुश रामलीला से पूनम पांडेय का रोल हटा दिया गया है। उनकी जगह अब मंदोदरी का किरदार रिटायर्ड मेजर शालू वर्मा निभाएंगी। रामलीला समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि धार्मिक संगठनों और समाज के कुछ वर्गों की आपत्तियों के कारण यह निर्णय लिया गया। इस वर्ष की रामलीला ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि पर आधारित होगी जिसमें सेना से जुड़े कलाकार भी भाग लेंगे।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लालकिला मैदान में आयोजित प्रसिद्ध लवकुश रामलीला से अंतत: विवादास्पद अभिनेत्री पूनम पांडेय का रोल हटा दिया गया है। अब उनकी जगह मंदोदरी का किरदार सेना से रिटायर्ड मेजर शालू वर्मा निभाएंगी। इस संबंध में रामलीला समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि पूनम पांडे के नाम की घोषणा के बाद विभिन्न धार्मिक संगठनों और समाज के कुछ वर्गों से मिली आपत्तियों के कारण यह निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि इस साल की रामलीला 'ऑपरेशन सिंदूर' की पृष्ठभूमि पर आधारित होगी।

लवकुश समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार और महासचिव सुभाष गोयल ने बताया कि पूनम पांडे ने समिति के आमंत्रण पर मंदोदरी की भूमिका निभाने की सहमति दी थी। मगर उनके नाम की घोषणा के बाद अनेक संस्थानों और वर्गों से आपत्तियां सामने आईं, जिससे रामलीला के उद्देश्य- प्रभु श्रीराम का संदेश समाज तक पहुंचाना में बाधा उत्पन्न हो रही थी। बता दें कि विरोध करने वालों में विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी आपत्ति जताई थी।

अर्जुन कुमार ने कहा, “इस वर्ष हमारी रामलीला भी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर आधारित है. इसी कारण हमने निर्णय लिया कि सेना से जुड़े कलाकारों को प्रमुख भूमिकाएं दी जाएं. मंदोदरी की भूमिका मेजर शालू वर्मा निभाएंगी. उनके अलावा भी सेना के चार-पांच लोग रामलीला में महत्वपूर्ण किरदारों में नजर आएंगे.”