दिल्ली के फ्लाइओवर पर हुई दर्दनाक घटना में पुलिस खाली हाथ, तीन जिंदगियां छीनने वाले कब होंगे गिरफ्तार?

दिल्ली के मुकुंदपुर में हुए हिट-एंड-रन मामले में पुलिस अभी तक आरोपियों तक नहीं पहुँच पाई है। सीसीटीवी कैमरे न होने से जांच में दिक्कत आ रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार तीन लोगों को कुचल दिया और दूसरी गाड़ी ने उन्हें रौंद दिया। लोग मदद करने के बजाय वीडियो बनाते रहे।

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में मुकुंदपुर हिट-एंड-रन मामले में 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। इस मामले में आरोपी कार चालकों व कारों का पुलिस पता नहीं लगा सकी है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हैं। ऐसे में घटनास्थल से लेकर करीब पांच किलोमीटर तक पुलिस सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। अभी तक कोई खास कामयाबी नहीं मिल सकी है।

वहीं, घटनास्थल के आसपास रेत व पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं। पुलिस को शक है कि पहले बाइक का पहिया पत्थर या रेत पर गया हो, फिर संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिरे हों, जिसके बाद उनके ऊपर से कोई वाहन गुजरा हो। पुलिस इस मामले में कई पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले में आरोपी वाहन और चालकों का पता लगा लेगी।

इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी ऑटो चालक सचिन ने बताया कि मैं रोहिणी स्थित इएसआई अस्पताल से अपने घर बुराड़ी की ओर जा रहा था। करीब रात 11:30 बजे मुकुंदपुर फ्लाइओवर पर पहुंचते ही देखा कि एक बाइक पर सवार तीन लोगों को कुचलते हुए एक सफेद रंग की स्वफ्टि कार तेज रफ्तार से निकल गई। ऑटो साइड में लगाकर इसकी जानकारी एंबुलेंस और पुलिस कंट्रोल रूम को दी। जानकारी देने के कुछ देर बाद घटनास्थल पर पुलिस तो आ गई थी। लेकिन एंबुलेंस को आने में देरी हुई।

सभी बनाते रहे वीडियो प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद शाकिर ने बताया कि टिकरी बॉर्डर से भजनपुरा की ओर करीब रात 11:35 बजे आ रहा था। तभी मुकुंदपुर फ्लाइओवर पर देखा कि बाइक सवार एक बुजुर्ग के सिर से काफी खून निकल रहा था। जिनके सिर का काफी हिस्सा फटा हुआ था। जिनकी मौत हो चुकी थी।

वहीं, बच्चे का चेहरा बुरी तरह से कुचल चुका था। जिसकी सांसे चल रही थीं। वहीं, एक लड़के के पीछे के हिस्से में गंभीर चोट लगी थी। उसके सिर से काफी खून निकल रहा था। उस समय उसकी भी सांसें चल रही थीं। सभी लोगों से इन्हें अस्पताल में ले जाने के लिए मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। एंबुलेंस करीब आधे घंटे बाद आई।

बताया कि घटनास्थल पर 30 से 40 लोग थे, लेकिन मदद करने के बजाए, सभी वीडियो बनाते रहें। अगर किसी की मदद मिलती तो दोनों लड़कों को अस्पताल जरूर ले जाता। एंबुलेंस आने तक सभी ने दम तोड़ दिया। यह भी पढ़ें- MCD के नाले में गिरा युवक, रात भर तलाशती रही टीम पर नहीं लगा कोई सुराग गौरतलब है कि मुकुंदपुर फ्लाइओवर पर बीते रविवार की देर रात तेज रफ्तार एक कार ने एक ही बाइक पर सवार बाप-बेटे और नाती को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं, इनके सड़क पर गिरते ही दूसरी कार ने इन्हें कुचल दिया। जिससे घटनास्थल पर ही सभी की मौत हो गई।