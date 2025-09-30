PM मोदी आज सीआर पार्क में करेंगे दुर्गा पूजा, यमुनापार में मनाएंगे विजयादशमी; सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार शाम को सीआर पार्क के दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा करेंगे और यमुनापार में दशहरा मनाएंगे जिससे स्थानीय लोगों में उत्साह है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने रामलीला कमेटी को सूचित किया कि विजय दशमी उत्सव ग्राउंड में मनाया जाएगा जिसके लिए विशेष तैयारियाँ की जा रही हैं।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार शाम सीआर पार्क में आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा करने जाएंगे। साथ ही इस बार विजय दशमी यमुनापार में मनाएंगें। पहली बार प्रधानमंत्री यमुनापार में दशहरा मनाने आएंगे। इसको लेकर स्थानीय लोगों में बहुत उत्साह है। रामलीला समिति से लेकर भाजपा ने तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने बताया कि मंगलवार शाम करीब सात बजे प्रधानमंत्री दुर्गा पूजा में शामिल होंगे। इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यातायात पुलिस ने लोगों से भीड़भाड़ से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुरुद्वारा रोड, बिपिन चंद्र पाल मार्ग और सीआर पार्क व ग्रेटर कैलाश-2 की अंदरूनी सड़कों पर हल्के और भारी किसी भी वाहनों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ऐसे में लोग इन रास्तों के बजाय एमजी रोड अरबिंदो मार्ग, मथुरा रोड, लाला लाजपत राय रोड और महरौली-बदरपुर रोड होते हुए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग कर सकते हैं।

वहीं सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय ने आइपी एक्सटेंशन स्थित श्रीरामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ को सूचित किया कि प्रधानमंत्री वियज दशमी उत्सव ग्राउंड में मनाएंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सूचना मिलते ही एसपीजी और दिल्ली व जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। दोपहर के वक्त एसपीजी पुलिस और एसडीएम के साथ लीला स्थल पर गए और सुरक्षा व्यस्था का जायजा लिया।