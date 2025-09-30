Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PM मोदी आज सीआर पार्क में करेंगे दुर्गा पूजा, यमुनापार में मनाएंगे विजयादशमी; सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

    By SHUZAUDDIN SHUZAUDDIN Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 05:30 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार शाम को सीआर पार्क के दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा करेंगे और यमुनापार में दशहरा मनाएंगे जिससे स्थानीय लोगों में उत्साह है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने रामलीला कमेटी को सूचित किया कि विजय दशमी उत्सव ग्राउंड में मनाया जाएगा जिसके लिए विशेष तैयारियाँ की जा रही हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रधानमंत्री आज आज सीआर पार्क में करेंगे दुर्गा पूजा, यमुनापार में मनाएंगे दशमी

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार शाम सीआर पार्क में आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा करने जाएंगे। साथ ही इस बार विजय दशमी यमुनापार में मनाएंगें। पहली बार प्रधानमंत्री यमुनापार में दशहरा मनाने आएंगे। इसको लेकर स्थानीय लोगों में बहुत उत्साह है। रामलीला समिति से लेकर भाजपा ने तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने बताया कि मंगलवार शाम करीब सात बजे प्रधानमंत्री दुर्गा पूजा में शामिल होंगे। इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यातायात पुलिस ने लोगों से भीड़भाड़ से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है।

    पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुरुद्वारा रोड, बिपिन चंद्र पाल मार्ग और सीआर पार्क व ग्रेटर कैलाश-2 की अंदरूनी सड़कों पर हल्के और भारी किसी भी वाहनों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ऐसे में लोग इन रास्तों के बजाय एमजी रोड अरबिंदो मार्ग, मथुरा रोड, लाला लाजपत राय रोड और महरौली-बदरपुर रोड होते हुए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग कर सकते हैं।

    वहीं सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय ने आइपी एक्सटेंशन स्थित श्रीरामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ को सूचित किया कि प्रधानमंत्री वियज दशमी उत्सव ग्राउंड में मनाएंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सूचना मिलते ही एसपीजी और दिल्ली व जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। दोपहर के वक्त एसपीजी पुलिस और एसडीएम के साथ लीला स्थल पर गए और सुरक्षा व्यस्था का जायजा लिया।

    पुलिस ने समिति को निर्देश दिए हैं कि दशमी पर चिह्नित लोगों को ही कार्ड से प्रवेश दिया जाएगा। समिति के सदस्यों के भी कार्ड बनाएं जाएंगे। लीला शुरू होने से दो घंटे पहले ही लोगों को लीला स्थल पर पहुंचना होगा। रामलीला समिति के कोषाध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि यह पूर्वी दिल्ली के लिए गर्व की बात है प्रधानमंत्री यहां के लोगों के साथ दशहरा मनाएंगे। समिति ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं।