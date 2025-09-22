Delhi: अफजल गुरु और मोहम्मद मकबूल भट की कब्रों को तिहाड़ जेल परिसर से हटाने की मांग
दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर आतंकवादी मोहम्मद अफजल गुरु और मोहम्मद मकबूल भट्ट की कब्रों को तिहाड़ जेल से हटाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जेल परिसर में इन कब्रों का निर्माण और रखरखाव अवैध असंवैधानिक और जनहित के खिलाफ है। उन्होंने कब्रों को गुप्त स्थान पर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है ताकि आतंकवाद का महिमामंडन रोका जा सके।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आतंकवादी मोहम्मद अफजल गुरु और मोहम्मद मकबूल भट्ट की कब्रों को तिहाड़ जेल परिसर से हटाने का निर्देश देने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी और फिर जेल परिसर में फांसी दी गई थी।
वहीं, याचिका में कहा गया कि इनकी कब्रों को गुप्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाए ताकि आतंकवाद का महिमामंडन और जेल परिसर का दुरुपयोग रोका जा सके।
विश्व वैदिक सनातन संघ और जितेंद्र सिंह ने याचिका में दावा किया गया है कि जेल के अंदर इन कब्रों का निर्माण और उनका निरंतर अस्तित्व अवैध, असंवैधानिक और जनहित के विरुद्ध है।
