Delhi: अफजल गुरु और मोहम्मद मकबूल भट की कब्रों को तिहाड़ जेल परिसर से हटाने की मांग

दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर आतंकवादी मोहम्मद अफजल गुरु और मोहम्मद मकबूल भट्ट की कब्रों को तिहाड़ जेल से हटाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जेल परिसर में इन कब्रों का निर्माण और रखरखाव अवैध असंवैधानिक और जनहित के खिलाफ है। उन्होंने कब्रों को गुप्त स्थान पर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है ताकि आतंकवाद का महिमामंडन रोका जा सके।