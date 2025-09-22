DUSU Chunav 2025: EVM को लेकर उठे सवाल पर हाईकोर्ट में सुनवाई, HC ने डीयू को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में इस्तेमाल हुई ईवीएम को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एनएसयूआई नेता रौनक खत्री और जोसलिन नंदिता चौधरी की याचिका पर कोर्ट ने डीयू से जवाब मांगा है। जोसलिन ने एबीवीपी के आर्यन मान के डूसू अध्यक्ष पद पर निर्वाचन को चुनौती दी है। अदालत इस मामले की आगे सुनवाई करेगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को सुरक्षित रखने का दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय व चुनाव आयुक्त को निर्देश दिया है।
भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) नेता रौनक खत्री और जोसलिन नंदिता चौधरी द्वारा दायर याचिका पर अदालत ने डीयू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
डूसू चुनाव में अध्यक्ष पद पर मैदान में रहीं जोसलिन नंदिता चौधरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के उम्मीदवार आर्यन मान के डूसू अध्यक्ष पद पर चुनाव को चुनौती दी है।
