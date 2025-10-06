बदला बदला नजर जाएगा पंखा रोड, 5.5 करोड़ की लागत से होंगे कई कार्य; नई ड्रेन, फुटपाथ, और स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी

Language
    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:46 AM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली के पंखा रोड का प्रदेश सरकार सौंदर्यीकरण करेगी। इस परियोजना पर लगभग साढ़े पाँच करोड़ रुपये खर्च होंगे। सड़क पर नई ड्रेन फुटपाथ और स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। नाले के पास हरियाली का काम होगा। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा।

    बदला बदला नजर जाएगा पंखा रोड, 5.5 करोड़ की लागत से होंगे कई कार्य

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। अव्यवस्था का पर्याय बनी बाहरी रिंग रोड के अहम हिस्से पंखा रोड की तस्वीर आने वाले समय में बदली बदली सी नजर आएगी। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि इस सड़क का सुंदरीकरण इस तरह से किया जाए कि यहां से गुजरने वाले लोगों को यह दिल्ली की शानदार सड़कों में से एक के तौर पर नजर आए।

    नई ड्रेन, आयरन ग्रिल, नया फुटपाथ और भी बहुत कुछ

    पंखा रोड की सूरत बदले इसके लिए पूरे ध्यान से योजना बनाई गई है। पूरी कवायद पर करीब साढ़े पांच करोड़ रुपये खर्च होंगे। रविवार को इस पूरी परियोजना का क्षेत्रीय विधायक व प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद व क्षेत्रीय सांसद कमलजीत सहरावत ने उदघाटन किया। इस दौरान बताया गया कि सड़क पर जलनिकासी की व्यवस्था के लिए नई आरसीसी ड्रेन का निर्माण होगा।

    ग्रिट प्लास्टर एवम आयरन ग्रिल के साथ टो वाल का निर्माण किया जाएगा। सड़क के दोनों हिस्सों में नए फुटपाथ बनेंगे जो राहगीरों के इसके उपयोग को प्रेरित करेंगे। सड़क के दोनों और स्ट्रीट लाइट लगेगा। सड़क के नाले वाले हिस्से से सटे सर्विस लेन में सुंदरीकरण और हरियाली का काम किया जाएगा। साथ साथ पूरे क्षेत्र की सफाई, सौंदर्यीकरण और लैंडस्केपिंग के अनेक कार्य होंगे।

    बदलाव की बयार

    प्रदेश के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने पंखा रोड के पुनर्विकास कार्य का उदघाटन करते हुए कहा कि दशकों तक जनकपुरी के निवासियों की आवाज को अनसुना किया गया लेकिन अब बदलाव की हवा बह रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हम दिल्ली के जनकपुरी क्षेत्र के निवासियों की न सिर्फ समस्याएं सुन रहे हैं बल्कि उनके ठोस समाधान के लिए भी दिन-रात कई स्तरों पर काम भी किया जा रहा है अब पूरे जनकपुरी में विकास की हवा बह रही है।

    आज इसी कड़ी में जनकपुरी के पंखा रोड की में कई विकास कार्यो की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा की गंदगी, अव्यवस्था, नारकीय जीवन न केवल जनकपुरी बल्कि विकासपुरी, उत्तम नगर, नजफगढ़ और नांगलोई तक के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या और चुनौती बन गई थी। यहां से निकलते हुए लोगों को गंदगी, कूड़े, जलभराव, आवारा पशुओं के कारण दुर्घटना होने और टूटे रोड का सामना करना पड़ता था।

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने इस समस्या का स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे क्षेत्र को आज से स्वच्छ और सुंदर बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जिसके सुखद परिणाम जल्द ही यहां के निवासियों को देखने को मिलेंगे। हमारा संकल्प है कि इस क्षेत्र के एक-एक हिस्से को साफ-सुथरा और आकर्षक बनाया जाए ताकि लोग गर्व से कह सके की हम एक विकसित क्षेत्र के निवासी हैं।