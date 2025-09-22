Language
    जीएसटी दरों में कटौती का लाभ मिल रहा है या नहीं... जानने लक्ष्मी नगर बाजार पहुंचीं वित्तमंत्री सीतारमण

    By Nimish Hemant Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:52 PM (IST)

    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली के लक्ष्मी नगर बाजार में GST दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचने की जांच की। भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा अमर कॉलोनी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता त्रिनगर के तोताराम बाजार में GST बचत उत्सव में शामिल हुए। सीतारमण ने कहा कि सरकार नागरिकों को देवतुल्य मानती है और GST कटौती से आम नागरिकों को बचत होगी। बाजारों में उत्साह का माहौल रहा।

    निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार के लिए नागरिक देवो भव:। जगरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जीएसटी 2.0 ऐतिहासिक सुधार लागू करने के बाद उसका असर जानने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण खुद पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर बाजार पहुंचीं और दुकानदारों तथा उपभोक्ताओं से सीधा संवाद कर लाभ के बारे में जाना।

    इसी तरह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व दिल्ली भाजपा अध्यक्ष जनता की नब्ज टटोलने लाजपत नगर स्थित अमर काॅलोनी बाजार पहुंचे।

    जबकि, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उत्तरी दिल्ली स्थित त्रिनगर के तोताराम बाजार में जीएसटी बचत उत्सव में भागीदारी की। दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी विभिन्न बाजारों में गए और सुधार के बाद बाजारों में उत्साह के माहौल का मिजाज समझा।

    निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार कोई भी योजना बनाते वक्त नागरिकों को देवतुल्य मानती है और उसके लिए नागरिक देवो भव: हैं।

    उन्होंने जीएसटी दरों में कटौती का प्रस्ताव जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष रखा था, तब पीएम ने उनसे एक ही बात कही थी, आम नागरिकों के हिताें का हमेशा ध्यान रखना है।

    जीएसटी दरों में कटौती में उन सामानों को प्राथमिकता दी गई है, जिसे लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं। इस कटौती से आम नागरिकों को बचत होगी।

    वित्त मंत्री के साथ केंद्रीय राज्यमंत्री मंत्री व स्थानीय सांसद हर्ष मल्होत्रा व भाजपा विधायक अभय वर्मा भी रहे। वित्तमंत्री ने गुलाब का फूल देकर ग्राहकों व दुकानदारों को बधाई दी।

    बाजार में वह कई दुकानों में गई तथा दुकानदारों के साथ ही ग्राहकों से बातचीत कर जीएसटी को लेकर उनकी प्रतिक्रिया जानी।

    उधर, अमर काॅलोनी में दुकानदारों तथा ग्राहकों से संवाद में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ‘जीएसटी बचत उत्सव’ को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफार्म्स देश की अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं दोनों के लिए ऐतिहासिक साबित होंगे।

    व्यापारियों से मुलाकात के दौरान उन्होंने उनसे अपील की कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश में बने स्वदेशी सामानों की बिक्री को बढ़ावा दें।

    तोताराम बााजर में जीएसटी बचत उत्सव में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नेक्स्टजेन जीएसटी सुधारों का जमीनी असर पूरी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। जरूरी व रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम कम होने से बाजारों में उत्साह का माहौल है।

    उपभोक्ता के चेहरे पर मुस्कान है और हर दुकानदार और व्यापारी के चेहरे पर भी प्रसन्नता नजर आ रही है। इस आयोजन में स्थानीय सांसद प्रवीन खंडेलवाल समेत अन्य पदाधिकारी भी शामिल रहे।

    खास बात यह रही कि तोता राम बाजार के दुकानदारों ने पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के प्रति आभार व्यक्त किया।

    इसी तरह के आयोजनों में पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा मार्केट में दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने व्यापारियों व खरीदारों से संवाद किया।

