जीएसटी 2.0 और नवरात्रि से दिल्ली के बाजारों में लौटी रौनक, कारोबार में 50 प्रतिशत तक उछाल
जीएसटी 2.0 और नवरात्रि के चलते बाजारों में रौनक लौट आई है। किराना इलेक्ट्रॉनिक्स और परिधानों की बिक्री में 50% तक की वृद्धि हुई है। कई दुकानों पर जीएसटी दर कटौती की सूची चस्पा की गई है। व्यापारी संगठन ग्राहकों को जीएसटी के लाभों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। कनाट प्लेस जैसे बाजारों में बंपर बिक्री की उम्मीद है जिससे बाजारों में उत्साह का माहौल है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जीएसटी 2.0 को लेकर बाजार में उत्साह का माहौल है। नवरात्रि के पहले दिन बाजार खरीदारों से गुलजार रहे।
खासकर किराना के साथ घर के जरूरी सामान, घरेलू इस्तेमाल के बर्तन, स्मार्ट फोन व टीवी समेत अन्य इलेक्ट्राॅनिक्स आइटमों तथा परिधानों की खरीदारी से दुकानों में रौनक रही।
इसी तरह, दो पहिया व चार पहिया वाहनों के शो रूम में खरीदारी संबंधित पूछताछ के मामले 50 प्रतिशत से अधिक बढ़े।
विशेष बात कि कई दुकानों व रेस्तरां में जीएसटी दर कटौती से मिलने वाले लाभ की सूची चस्पा की गई है। क्योंकि, बाजार इस कटौती को ग्राहकों को आकर्षित करने के बड़े मौके के रूप में देख रहा है।
वहीं, सोमवार को कई ग्राहक दुकानों पर यह जानने के लिए भी पहुंचे कि जीएसटी दर में कटौती का वास्तविक लाभ उन्हें दुकानदार दे रहे हैं कि नहीं।
ऐसे में चांदनी चौक, करोलबाग, लक्ष्मी नगर, सदर बाजार, खान मार्केट, लाजपत नगर, साउथ एक्स, समेत अन्य बाजारों में आम दिनों के मुकाबले अधिक रौनक रही।
इस बीच, कारोबारी संगठन चैंबर आफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने कश्मीरी गेट से दुकानदारों को जागरूक करने के लिए पोस्टर अभियान शुरू किया।
जिसमें विभिन्न वस्तुओं के पूर्व और वर्तमान जीएसटी के साथ उपभोक्ताओं को होने वाले लाभ की जानकारी दी जा रही है।
सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य दुकानदारों तथा ग्राहकों को जीएसटी दर में कटौती के लाभ की जानकारी देना है।
उन्होंने बताया कि यह अभियान कश्मीरी गेट के साथ-साथ चांदनी चौक, सदर बाजार, करोलबाग, कनाॅट प्लेस, लाजपत नगर, कमला नगर, सरोजिनी नगर , चावड़ी बाजार, रोहिणी व राजौरी गार्डेन आदि बाजारों में चलाया जाएगा।
वैसे, जानकार कहते हैं कि जीएसटी दरों में कटौती का बड़ा असर, अगले माह के आरंभ में दिखेगा। तब लोगाें के हाथों में वेतन के साथ बोनस होगा।
कनाॅट प्लेस के कारोबारियों के संगठन नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (एनडीटीए) के महासचिव विक्रम बधवार के अनुसार, उत्साहित बाजार की तैयारी अगले माह की बिक्री को लेकर है।
तब बंपर मांग निकलने की उम्मीद है, क्योंकि लोगों के हाथों में पैसे होंगे और उत्सव का माहौल भी रहेगा। लाजपत नगर एक मोटरसाइकिल शोरूम के बिक्री प्रबंधक शंकर ने बताया कि दो दिन पहले कि तुलना में सोमवार को खरीदारी संबंधित पूछताछ के मामलों में 100 से अधिक रहे।
जो आम दिनों के 50 के मुकाबले 50 प्रतिशत अधिक रहा है। उन्हें उम्मीद है कि मंगलवार से खरीदारी के मामले में भी इजाफा आएगा।
भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव हेमंत गुप्ता ने कहा कि जीएसटी 2.0 से बाजारों में वहीं माहौल है, जो दीपावली के ठीक पहले का होता है।
इससे न सिर्फ खरीदारों में उत्साह है, बल्कि दुकानदारों में भी। दुकानदार इसे बिक्री बढ़ाने के अच्छे मौके के रूप में देख रहे हैं, इसलिए कटौती से होने वाले लाभ का प्रचार प्रसार खुद उनके द्वारा बड़े स्तर पर किया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।