DU के कॉलेजों में खाली सीटें भरने का मौका, 23 सितंबर से मॉप-अप राउंड शुरू

दिल्ली विश्वविद्यालय अपने 62 कॉलेजों में खाली सीटों को भरने के लिए मॉप-अप राउंड आयोजित कर रहा है जिसमें 12210 छात्रों ने पंजीकरण कराया है। लगभग 7000 सीटें खाली हैं जिनमें नॉर्थ और ऑफ-कैंपस कॉलेज शामिल हैं। यह राउंड पिछले वर्ष की तुलना में व्यापक है जिसमें महिला कॉलेजों में छात्राओं के लिए विशेष अवसर हैं। कक्षाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं और परीक्षाएं दिसंबर में होंगी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने अपने 62 कॉलेजों में बची हुई खाली सीटों को भरने के लिए ऑन-द-स्पॉट मॉप-अप राउंड की घोषणा की है। इस राउंड के लिए अब तक लगभग 12,210 12वीं कक्षा के छात्रों ने पंजीकरण कराया है।

मंगलवार से दाखिले शुरू होंगे और छात्रों को सीधे अपने कॉलेजों में जाकर दाखिला लेना होगा। इस बार, कार्यकारी समिति की बैठक में खाली सीटों का मुद्दा उठाया गया और ऑन-द-स्पॉट मॉप-अप राउंड आयोजित करने का निर्णय लिया गया। रिक्त सीटों की सूची के अनुसार, लगभग 7,000 सीटें खाली हैं। इसमें नॉर्थ कैंपस और ऑफ-कैंपस दोनों कॉलेज शामिल हैं। डीयू की प्रवेश शाखा के अनुसार, मॉप-अप राउंड में दाखिले सबसे अधिक खाली सीटों वाले कॉलेजों में होंगे। 69 कॉलेजों में से 62 ने इस राउंड में भाग लेने के लिए अपनी खाली सीटें उपलब्ध करा दी हैं।

प्रतिष्ठित कॉलेजों में, ज्यादातर आरक्षित श्रेणी की सीटों पर दाखिले होंगे, जबकि अन्य कॉलेजों में सभी श्रेणियों के छात्र पात्र होंगे। इस साल, मॉप-अप राउंड का दायरा पिछले साल के मुकाबले काफी बड़ा है। पिछले साल यह राउंड सिर्फ 10 कॉलेजों में आयोजित किया गया था, जबकि इस बार यह संख्या 60 से ज़्यादा हो गई है।