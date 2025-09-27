NGT ने उत्तरी रेलवे पर 2.06 करोड़ का जुर्माना बरकरार रखा, तुगलकाबाद शेड का दोबारा निरीक्षण करने का निर्देश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने शुक्रवार को उत्तरी रेलवे की वह अर्जी खारिज कर दी, जिसमें उसने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दी थी।

पीठ ने कहा कि अब अर्जी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि डीपीसीसी पहले ही जुर्माने का आदेश पारित कर चुकी है और पर्यावरण मुआवजे की राशि निर्धारित कर दी गई है।

पीठ ने डीपीसीसी को निर्देश दिया कि छह हफ्तों के भीतर तुगलकाबाद शेड का दोबारा निरीक्षण कर यह रिपोर्ट पेश करे कि पर्यावरणीय मानकों का पालन हो रहा है या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।

मामला तुगलकाबाद के डीजल लोकोमोटिव शेड से जुड़ा है। दिसंबर 2023 में जांच के दौरान पता चला कि यहां से बिना शोधित किए गंदा पानी ओखला नाले में छोड़ा जा रहा था और शेड संचालन की अनुमति लिए बिना चल रहा था। इसे रेड कैटेगरी यानी सर्वाधिक प्रदूषणकारी इकाइयों में रखा गया है।