नए ग्राउंड के उद्घाटन सीएम रेखा गुप्ता ने खेला फुटबॉल, हर खिलाड़ी को अवसर मिलने पर दिया जोर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सिविल लाइंस में सुदेवा फुटबॉल अकादमी में एक नए फुटबॉल ग्राउंड का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत खेल में प्रगति कर रहा है और सरकार खिलाड़ियों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। दिल्ली सरकार शीर्ष ओलिंपियन खिलाड़ियों को सात करोड़ रुपये तक का पुरस्कार देगी और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को सिविल लाइंस स्थित सुदेवा फुटबाल अकादमी में नए फुटबाल ग्राउंड का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों से कहा कि भारत खेल के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है और यह सफलता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन का परिणाम है। सीएम ने कहा जब सरकार और जनता मिलकर प्रयास करते हैं तो परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक होता है। इस फुटबाल ग्राउंड का उद्घाटन किया है, जिसे सार्वजनिक भागीदारी के साथ विकसित किया गया है। देशभर के खिलाड़ी यहां अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं।

जब सरकार और खेल संघ मिलकर काम करते हैं, तो खिलाड़ी विश्व स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। उद्घाटन के दौरान दो टीमों के बीच मुकाबला भी खेला गया। साथ ही सीएम ने भी फुटबाल खेला। वहीं इस कार्यक्रम में अकादमी और दिल्ली के फुटबाल खिलाड़ी भी बड़ी संख्या में पहुंचे।