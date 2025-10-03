Language
    नए ग्राउंड के उद्घाटन सीएम रेखा गुप्ता ने खेला फुटबॉल, हर खिलाड़ी को अवसर मिलने पर दिया जोर

    By lokesh sharma Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:38 PM (IST)

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सिविल लाइंस में सुदेवा फुटबॉल अकादमी में एक नए फुटबॉल ग्राउंड का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत खेल में प्रगति कर रहा है और सरकार खिलाड़ियों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। दिल्ली सरकार शीर्ष ओलिंपियन खिलाड़ियों को सात करोड़ रुपये तक का पुरस्कार देगी और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

    सीएम रेखा गुप्ता ने सुदेवा फुटबाॅल अकादमी में नए ग्राउंड का उद्घाटन किया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को सिविल लाइंस स्थित सुदेवा फुटबाल अकादमी में नए फुटबाल ग्राउंड का उद्घाटन किया।

    उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों से कहा कि भारत खेल के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है और यह सफलता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन का परिणाम है।

    सीएम ने कहा जब सरकार और जनता मिलकर प्रयास करते हैं तो परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक होता है। इस फुटबाल ग्राउंड का उद्घाटन किया है, जिसे सार्वजनिक भागीदारी के साथ विकसित किया गया है। देशभर के खिलाड़ी यहां अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं।

    जब सरकार और खेल संघ मिलकर काम करते हैं, तो खिलाड़ी विश्व स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। उद्घाटन के दौरान दो टीमों के बीच मुकाबला भी खेला गया। साथ ही सीएम ने भी फुटबाल खेला। वहीं इस कार्यक्रम में अकादमी और दिल्ली के फुटबाल खिलाड़ी भी बड़ी संख्या में पहुंचे।

    उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की दिशा में दिल्ली सरकार की नीति के बारे में भी जानकारी दी। बताया कि दिल्ली से आने वाले खिलाड़ी जो शीर्ष ओलिंपियन बनते हैं, उन्हें सात करोड़ रुपये तक का पुरस्कार दिया जाएगा।

    दिल्ली सरकार खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। हर खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा निखारने और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली का नाम ऊंचा करने का अवसर मिलना चाहिए।

    उद्घाटन समारोह में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सतीश पाई, आदित्य बिड़ला ग्रुप में कारपोरेट अफेयर्स और डेवलपमेंट के ग्रुप डायरेक्टर सुनील बजाज, तिमारपुर के विधायक और दिल्ली बार काउंसिल के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश खत्री, तथा दिल्ली सरकार में शिक्षा और खेल निदेशक वेदिता रेड्डी भी उपस्थित रही।

