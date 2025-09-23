मिड-टर्म परीक्षाओं की तिथियां घोषित, सुबह और शाम की शिफ्ट वाले स्कूलों में एक ही रहेगा परीक्षा का समय

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। शिक्षा निदेशालय ने राजधानी के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए मिड-टर्म परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं।

निदेशालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक तीसरी से 12वीं तक के छात्रों के लिए यह परीक्षाएं निर्धारित डेट शीट के अनुसार होंगी।

परीक्षाएं 26 सितंबर से 29 अक्टूबर तक चलेंगी। सुबह और शाम की पाली के स्कूलों की परीक्षा का समय भी एक ही रहेगा।

निदेशालय के अधिकारी ने कहा कि तीसरी से 12वीं तक के लिए प्रश्नपत्र निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं, पर्यवेक्षकों को परीक्षा केंद्र में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

शिक्षा निदेशालय ने साफ किया है कि परीक्षाओं के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गोपनीयता भंग करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

