    नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होल्डिंग एरिया में रोके जाएंगे यात्री, प्लेटफार्म पर नहीं बढ़ने दी जाएगी भीड़

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:40 PM (IST)

    दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए रेलवे प्रशासन ने कमर कस ली है। नई दिल्ली स्टेशन पर एक स्थायी होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है साथ ही अन्य स्टेशनों पर भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी।

    प्लेटफार्म पर भीड़ कम करने को होल्डिंग एरिया में रोके जाएंगे यात्री।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दीपावली व छठ पूजा के समय नई दिल्ली सहित अन्य रेलवे स्टेशनों पर उमड़ने वाली भीड़ को संभालना रेलवे प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है।

    इस वर्ष 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। इस कारण विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

    नई दिल्ली स्टेशन के बाहर स्थायी होल्डिंग एरिया और आनंद विहार टर्मिनल पर अस्थायी प्रतीक्षालय का निर्माण किया जा रहा है। इन दोनों स्टेशनों के साथ दिल्ली के अन्य स्टेशनों और दूसरे शहरों से भी पर्याप्त संख्या में विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है।

    प्लेटफार्म पर भीड़ बढ़ने के कारण 15 फरवरी जैसी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसे ध्यान में रखकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट की तरफ सात हजार यात्रियों से अधिक क्षमता वाला होल्डिंग एरिया तैयार किया जा रहा है।

    अगले कुछ दिनों में काम पूरा कर इसे शुरू कर दिया जाएगा। यात्रियों को सीढ़ी और फुटओवर ब्रिज का उपयोग न करना पड़े इसके लिए इसे प्लेटफार्म नंबर से जोड़ा गया है। पूर्व दिशा की अधिकांश विशेष ट्रेनें इसी प्लेटफार्म से चलेगी।

    होल्डिंग एरिया पूर्व क्षेत्र, टिकट क्षेत्र और टिकट के पश्चात के क्षेत्र में विभाजीत होगा। टिकट पूर्व क्षेत्र में 2700 यात्रियों, टिकट क्षेत्र में 3100 यात्रियों और टिकट पश्चात क्षेत्र में लगभग 1350 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी।

    प्लेटफार्म में जाने के लिए कतार में खड़े होने, सुरक्षा जांच और सामान की स्कैनिंग के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए 22 टिकट काउंटर, दो शौचालय ब्लाॅक बनेंगे।

    ट्रेन की सूचना और अन्य आवश्यक जानकारी देने के लिए जन संबोधन प्रणाली व इलेक्ट्राॅनिक डिस्प्ले बोर्ड, सुरक्षा के लिए एआई आधारित निगरानी कैमरे व सामान स्कैनर लगेंगे। मेट्रो स्टेशन से यात्री यहां आसानी से पहुंच सकेंगे। यात्रियों को होल्डिंग में रोका जाएगा।

    ट्रेन के समय पर उन्हें प्लेटाफार्म पर जाने की अनुमति होगी। अगले कुछ दिनों में आनंद विहार टर्मिनल पर भी अस्थायी प्रतीक्षालय तैयार हो जाएगा।

    अन्य स्टेशनों से भी चलेगी विशेष ट्रेनें

    दिल्ली में यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों से भी पर्याप्त संख्या में विशेष ट्रेनें चलेंगी। गाजियाबाद में ट्रेनों का ठहराव दिया जाएगा।

    सबसे अधिक भीड़ नई दिल्ली व आनंद विहार टर्मिनल पर होती है। इसे ध्यान में रखकर पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, शकूरबस्ती व सफदरजंग रेलवे स्टेशन सहित आवश्यकता अनुसार अन्य स्टेशनों से विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी।

    आनंद विहार टर्मिनल पर दो और शकूरबस्ती में दो नए प्लेटफार्म बनने से विशेष ट्रेनों के चलाने में आसानी होगी।

    विशेष ट्रेन चलाने के समय में बदलाव

    यह ध्यान रखा जाएगा कि अधिकांश विशेष ट्रेनें एक ही समय पर न चले, क्योंकि इससे प्लेटफार्म पर भीड़ बढ़ती है। इसके समाधान के लिए सुबह से रात तक कुछ समय के अंतराल पर विशेष ट्रेनों का प्रस्थान समय निर्धारित किया जा रहा है।

    अतिरिक्त आरपीएफ व रेलकर्मियों की तैनाती

    यात्रियों की सुरक्षा व भीड़ प्रबंधन के लिए नई दिल्ली सहित अन्य बड़े स्टेशनों पर आरपीएफ के अतिरिक्त जवानों की तैनाती होगी। यात्रियों की मदद व सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त रेलकर्मी व सफाई कर्मियों की तैनाती होगी।

    वरिष्ठ अधिकारियों की भी तैनाती होगी जिससे कि भीड़ प्रबंधन में किसी तरह की लापरवाही न हो। सिर्फ वैध टिकट वाले यात्रियों को प्लेटफार्म पर जाने की अनुमति, भीड़ बढ़ने पर प्लेटफार्म टिकट की बिक्री रोकने जैसे कदम भी उठाए जाएंगे।

