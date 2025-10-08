Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आनंद विहार टर्मिनल से पटना के लिए चलेगी नई ट्रेन, यात्रियों को सप्ताह में दो दिन मिलेगी सुविधा

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:21 PM (IST)

    रेलवे ने आनंद विहार टर्मिनल से पटना के लिए एक नई ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन जिसका नंबर 13251/13252 है सप्ताह में दो दिन चलेगी और दिसंबर से शुरू होगी। यह पटना से रविवार और गुरुवार को रात 10 बजे रवाना होगी जबकि आनंद विहार टर्मिनल से सोमवार और शुक्रवार को रात 1130 बजे प्रस्थान करेगी। ट्रेन में एसी स्लीपर और सामान्य कोच होंगे।

    prefferd source google
    Hero Image
    आनंद विहार टर्मिनल से पटना के लिए चलेगी नई ट्रेन।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। रेलवे ने आनंद विहार टर्मिनल से पटना के लिए नई ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अभी 03255/03256 नंबर की एक विशेष ट्रेन पटना के लिए चलाई जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसे नियमित करने का निर्णय लिया गया है। इससे पटना आने जाने वाले यात्रियों को एक और विकल्प मिलेगा। दिसंबर से नई ट्रेन का परिचालन शुरू होगा।

    पटना-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस (13251/13252) सप्ताह में दो दिन चलेगी। पटना से यह सात दिसंबर से प्रत्येक रविवार और बृहस्पतिवार को रात 10 बजे चलेगी और अगले दिन शाम 6:35 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।

    आनंद विहार टर्मिनल से यह आठ दिसंबर से प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार को रात 11:30 बजे रवाना होकर अगले दिन शाम साढ़े छह बजे पटना पहुंचेगी।

    रास्ते में इसका ठहराव दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज और गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर होगा। इस ट्रेन में वातानुकूलित, शयनयान व सामान्य कोच लगेंगे।

    यह भी पढ़ें- Birth & Death Certificate बनवाना होगा आसान, दिल्लीवालों की सुविधा के लिए MCD लॉन्च करने जा रहा एप