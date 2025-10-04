दिल्ली पुलिस ने इस तकनीक से बरामद किए चोरी हुए मोबाइल, 24 लोगों को हिरासत में लिया

Language
    By shamse alam Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 09:22 AM (IST)

    बाहरी दिल्ली के आदर्श नगर पुलिस स्टेशन ने स्मार्ट आईएमईआई ट्रैकिंग का उपयोग करके चोरी हुए 24 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने 24 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है कि उन्हें ये फोन कैसे मिले। उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि मोबाइल चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है जिसके बाद पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की थी।

    स्मार्ट आइएमइआइ ट्रैकिंग के जरिए 24 छीने व चोरी के मोबाइल फोन किए बरामद

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में आदर्श नगर थाना पुलिस ने स्मार्ट आइएमइआइ ट्रैकिंग के जरिए छीने और चोरी हुए 24 मोबाइल फोन अलग-अलग 24 लोगों से बरामद किए हैं। सभी लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

    पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये मोबाइल फोन इनके पास किस तरह से पहुंचे।

    उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि हाल ही में मोबाइल फोन की चोरी, छीना-झपटी व लूटपाट की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। वहीं, चोरी किए गए मोबाइल फोन आसानी से रिसीवर तक पहुंच जाते हैं।

    इस पर अंकुश लगाने हेतु थाना आदर्श नगर की मोबाइल ट्रेसिंग टीम को आइएमइआइ आधारित ट्रैकिंग के ज़रिए छीने, चोरी व गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी का कार्य सौंपा गया।

    एसएचओ लव अत्रे के नेतृत्व में गठित टीम ने एक सितंबर से 30 सितंबर के बीच यह कार्रवाई की है। पकड़े गए सभी 24 व्यक्तियों को संबंधित मामलों में बाउंड डाउन किया गया।