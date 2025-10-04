Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली पुलिस ने भगोड़े घोषित बाप-बेटे को महाराष्ट्र से दबोचा, फिर रोहिणी कोर्ट में किया पेश

    By shamse alam Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 09:18 AM (IST)

    राजपार्क पुलिस ने महाराष्ट्र से भगोड़े पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया जो आईटी एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत आरोपों से बचने के लिए भाग रहे थे। पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा के अनुसार खुफिया जानकारी मिलने पर महाराष्ट्र के वर्धा जिले में छापेमारी की गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। रोहिणी न्यायालय ने उन्हें उद्घोषित अपराधी घोषित किया था जिसके बाद उन्हें रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    भगोड़े बाप-बेटे को राज पार्क पुलिस ने महाराष्ट्र से दबोचा

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में राजपार्क थाना पुलिस ने भगोड़े बाप-बेटे को महाराष्ट्र से पकड़ा है। जो कोर्ट की कार्रवाई से बचने के लिए फरार चल रहा था। आरोपितों पर आइटी एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि राजपार्क थाना पुलिस टीम को महाराष्ट्र में दो उद्घोषित अपराधी ईशु सिंह और राजू सिंह की उपस्थिति के बारे में खुफिया जानकारी मिली। गुप्त सूचना पर टीम ने महाराष्ट्र के जिला वर्धा में बताए गए स्थान पर छापेमारी की। 27 सितंबर को दोनों को पकड़ लिया।

    दोनों रोहिणी न्यायालय ने दोनों को उद्घोषित अपराधी (पीओ) घोषित किया गया था। दोनों को 28 सितंबर को वर्धा (महाराष्ट्र) न्यायालय से दोनों अभियुक्तों की ट्रांजिट रिमांड प्राप्त की गई। 29 सितंबर को, अभियुक्तों को रोहिणी एमएम कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। दोनों को एक अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया।