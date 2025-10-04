Language
    बाहरी दिल्ली: अस्पताल की बड़ी लापरवाही से गलत शव का अंतिम संस्कार, परिजनों ने उठाए सवाल

    By shamse alam Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 09:23 PM (IST)

    दिल्ली के मंगोलपुरी में संजय गांधी अस्पताल में शव बदले जाने के मामले में अस्पताल प्रशासन चुप है। एक टीम जांच कर रही है कि यह चूक कैसे हुई। जिस परिवार ने गलती से अंतिम संस्कार किया वे अस्पताल से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नांगलोई और प्रेम नगर के परिवारों को सदमा लगा है क्योंकि एक परिवार दूसरे के शव का अंतिम संस्कार कर चूका है।

    दूसरे के शव के दाह संस्कार का मामला, अस्पताल प्रशासन ने साधी चुप्पी

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल के शवगृह से शव बदले जाने और उस शव का किसी और परिवार द्वारा अंतिम संस्कार किए जाने के मामले में अस्पताल प्रबंधन ने चुप्पी साध ली है। मीडिया के सामने आकर बयान देने और कार्रवाई को लेकर जानकारी देने से भी अस्पताल प्रशासन बच रहा है।

    आखिर कैसे हो गई गलती?

    सूत्रों के अनुसार, अस्पताल प्रशासन की ओर से इस मामले में एक टीम जांच कर रही है। टीम यह जांच करने में जुटी है कि आखिर शवगृह में मौजूद डाॅक्टर व अन्य कर्मचारियों से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। वहीं, जिस शख्स के शव का गलती से अंतिम संस्कार कर दिया गया है, उस परिवार का कहना है कि अस्पताल से आखिर इनती बड़ी गलती कैसे हो सकती है। जिम्मेदारों पर अस्पताल प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की जाए।

    सदमे में है परिवार

    मामला नांगलोई और प्रेम नगर थाना क्षेत्र से आए दो अलग-अलग शवों का है। जहां गलत शव ले जाने वाले परिवार और अस्पताल की बड़ी लापरवाही की वजह से दूसरे मृतक का परिवार शव के अंतिम संस्कार होने से काफी सदमे में है। प्रेम नगर से मृतक पंकज का शव संजय गांधी अस्पताल के शवगृह में पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवाया गया था।

    ...तब मिली जानकारी

    वहीं, नांगलोई से इसी अस्पताल में भारत भूषण का शव भी आया था। लेकिन बुधवार को शव पहचान करने वाली मृतक भारत भूषण की पत्नी भारत भूषण की जगह पंकज का शव लेकर चली गई थी। मृतक पंकज के परिवार वाले जब उसका शव लेने पहुंचे, तब इसकी जानकारी मिली।

    पत्नी ने पूछा प्रश्न

    मृतक पंकज के भाई प्रदीप ने बताया कि उन्हें कहा गया था कि श्मशान से अस्थियां ले ली जाएं लेकिन उन्होंने अस्थियां लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह यह कैसे मान लें कि जिस शव का अंतिम संस्कार दूसरे परिवार ने कर दिया। वह शव मेरे पति पंकज का ही था। पत्नी चंचल का कहना है कि इसकी जांच अस्पताल प्रशासन की ओर से किया जाना जरूरी है, लेकिन अभी तक उन्हें किसी भी तरह का आश्वासन अस्पताल प्रशासन से नहीं मिला है।

    पुलिस को नहीं मिली कोई शिकायत

    उधर, जब पंकज के शव का गलती से अंतिम संस्कार करने वाले मृतक भारत भूषण के परिवार को पता चला कि उन्होंने किसी और के शव का अंतिम संस्कार कर दिया है, तो वह तुरंत अस्पताल पहुंचीं, जहां भारत भूषण के शव लेकर गए, फिर भारत भूषण के शव का भी अंतिम संस्कार किया। इस पूरे मामले में बाहरी जिला पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस मामले में पीड़ित परिवार की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है।

