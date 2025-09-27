Language
    14 महीने की देरी ने बढ़ा दी 29 करोड़ लागत, फ्लाईओवर के उद्घाटन से दिल्ली-गाजियाबाद का सफर होगा आसान

    By V K Shukla Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:10 PM (IST)

    दिल्ली के शहीद मंगल पांडेय मार्ग पर बने फ्लाईओवर का निर्माण 14 महीने की देरी से पूरा हुआ जिससे लागत 29 करोड़ रुपये बढ़ गई। फ्लाईओवर की लंबाई 1.5 किलोमीटर है जो दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ता है। देरी का कारण प्रदूषण और पेड़ों की समस्या रही। अब फ्लाईओवर का उद्घाटन होने जा रहा है जिसके बाद यातायात सुगम होने की उम्मीद है।

    14 माह देरी से पूरा हुआ काम, 29 करोड बढ़ी लागत।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। शहीद मंगल पांडेय मार्ग (वजीराबाद रोड) पर नंद नगरी में गगन सिनेमा लालबत्ती पर जो फ्लाईओवर जुलाई 2024 में बनकर तैयार होना था, लोक निर्माण विभाग की हीलाहवाली के चलते यह अक्टूबर 2025 में बन कर तैयार हो सका है।

    14 माह देरी से पूरी हुई इस परियोजना पर 29 करोड़ लागत और बढ़ गई है। इसका टेंडर 151 करोड़ का हुआ था जबकि बनने के बाद इस पर कुल लागत 180 करोड़ के पार पहुंच गई है । बहरहाल अब रविवार को इसका उद्घाटन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसे जनता को समर्पित करेंगी।

    फ्लाईओवर की कुल लंबाई 1.5 किलोमीटर है। जिस मंगल पांडेय मार्ग पर फ्लाईओवर काे बनाया गया है, यह सड़क दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ती है। यह क्षेत्र सघन आबादी वाला है।

    छह लेन वाले इस फ्लाईओवर को सितंबर 2022 में दिल्ली सरकार की वित्त एवं खर्च समिति की मंजूरी मिली थी। फरवरी 2023 में इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था।

    इसे पूरा करने के लिए जुलाई 2024 तक की डेडलाइन रखी गई थी। मगर काम में लगातार देरी होती गई। इसका कारण प्रदूषण के कारण दिल्ली में लगने वाला ग्रेप और परियोजना के बीच आ रहे हरे पेड़ भी रहा था।

    यहां लापरवाही का आलम यह भी रहा कि पीडब्ल्यूडी को इस बार की जानकारी थी कि परियोजना के बीच हरे पेड़ खड़े हैं, मगर बगैर मंजूरी मिले ही परियोजना पर काम शुरू कर दिया गया। इससे काम की गति धीमी हुई।

    भाजपा सरकार आई तो पेड़ों को हटाने की मंजूरी मिली है और कुछ माह पहले मंजूरी के बाद 27 पेड़ हटा दिए गए हैं। अब सुंदर दिखने के लिए फ्लाईओवर के निचले भाग में पेंटिंग का काम किया गया है।

    फ्लाईओवर के नीचे दो मौजूदा ट्रैफिक जंक्शनों का भी सुधार किया जाएगा। फुटपाथ, ड्रेनेज सिस्टम, लैंडस्केपिंग कार्य, सड़क संकेत और सड़क सुरक्षा संबंधी कार्य भी किए जाएंगे।

    गाजियाबाद के पास भोपुरा बार्डर से वजीराबाद 13 किलोमीटर पड़ता है। वजीराबाद से विकासपुरी करीब 14 किलोमीटर है। वजीराबाद से विकासपुरी सिग्नल फ्री है।

    भोपुरा बार्डर से वजीराबाद के बीच इस मार्ग पर भजनपुरा के सामने डीएमआरसी द्वारा डबलडेकर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। इसके वाहनों वाले भाग के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी पैसा दे रहा है। यहां पर भी हरे पेड़ों को लेकर कुछ समस्या है।

    इस समस्या के दूर होने पर फ्लाईओवर का काम पूरा होने की उम्मीद है। जिसके बाद भोपुरा बार्डर से विकासपुरी तक का पूरा 27 किलोमीटर भाग सिग्नल फ्री हो जाएगा।

    उधर, पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि लागत बढ़ने का कारण परियोजना के बीच विभिन्न विभागों की बीच मिलीं लाइनों को हटाने पर राशि का खर्च होना है।

