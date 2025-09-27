दिल्ली भाजपा का पांच मंजिला आलीशान कार्यालय तैयार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे उद्घाटन

दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री समेत कई नेता शामिल होंगे। भवन जून 2023 में बनना शुरू हुआ था और अब पूरा हो गया है। पांच मंजिला भवन में आधुनिक सुविधाएं हैं जिसमें पार्किंग कॉन्फ्रेंस रूम और सभागार शामिल हैं। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दीनदयाल उपाध्याय (डीडीयू) मार्ग पर दिल्ली भाजपा के नवनिर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन सोमवार को होगा। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित कई नेता व मंत्री शामिल होंगे।

