दिल्ली भाजपा का पांच मंजिला आलीशान कार्यालय तैयार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे उद्घाटन
दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री समेत कई नेता शामिल होंगे। भवन जून 2023 में बनना शुरू हुआ था और अब पूरा हो गया है। पांच मंजिला भवन में आधुनिक सुविधाएं हैं जिसमें पार्किंग कॉन्फ्रेंस रूम और सभागार शामिल हैं। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दीनदयाल उपाध्याय (डीडीयू) मार्ग पर दिल्ली भाजपा के नवनिर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन सोमवार को होगा। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित कई नेता व मंत्री शामिल होंगे।
इस समय प्रदेश भाजपा का कार्यालय पंडित पंत मार्ग पर स्थित है। डीडीयू मार्ग पर जून, 2023 में कार्यालय के लिए नए भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया है।
इसी मार्ग पर पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है। भवन में दक्षिण भारतीय वास्तुकला की झलक मिलती है। प्रवेश द्वार पर ऊंचे स्तंभ हैं। 825 वर्ग मीटर के भूखंड पर तैयार पांच मंजिल के इस भवन को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है।
भवन के बेसमेंट में वाहन पार्किंग की सुविधा है। भूतल पर एक कॉन्फ्रेंस रूम, स्वागत कक्ष और कैंटीन के लिए जगह है। पहली मंजिल पर 300 लोगों के बैठने की क्षमता वाला सभागार तैयार किया गया है।
दूसरी मंजिल पर पार्टी के विभिन्न मोर्चों, प्रकोष्ठ और कर्मचारियों के लिए कक्ष होंगे। तीसरी मंजिल पर प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री और सचिव के कार्यालय होंगे।
चौथी मंजिल पर दूसरे राज्यों से आने वाले नेताओं के लिए कक्ष होगा। पांचवीं मंजिल पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व प्रदेश संगठन महामंत्री का कार्यालय होगा। दिल्ली के सांसदों के लिए भी कमरे होंगे।
पूरे कार्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कार्यालय में आने वाले सभी लोगों का सचित्र रिकार्ड रखा जा सके इसके लिए प्रवेश द्वार पर विशेष कैमरे लगेंगे।
